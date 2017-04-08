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Неизвестный на автомобиле протаранил здание Ратуши немецкого города Ферден
09.04.2017 16:00 — Новости Мира | Tut.by
Неизвестный на автомобиле въехал в Ратушу немецкого города Ферден (Нижняя Саксония). Об этом сообщает новостной портал HNA.
По информации издания, ЧП произошло примерно в восемь утра. Автомобиль пробил стеклянные двери и въехал в фойе. В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб, нанесенный зданию, оценивается в несколько сотен тысяч евро.
Человек, который сидел за рулем машины, задержан. Это местный житель, 47-летний мужчина. Причины, по которым он пошел на преступление, выясняются. Представитель полиции заявил, что версию теракта правоохранительные органы исключают, вероятно, акция была направлена против местных властей.
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Человек, который сидел за рулем машины, задержан.
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