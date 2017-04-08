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Неизвестный на автомобиле протаранил здание Ратуши немецкого города Ферден

09.04.2017 16:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Неизвестный на автомобиле въехал в Ратушу немецкого города Ферден (Нижняя Саксония). Об этом сообщает новостной портал HNA.

По информации издания, ЧП произошло примерно в восемь утра. Автомобиль пробил стеклянные двери и въехал в фойе. В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб, нанесенный зданию, оценивается в несколько сотен тысяч евро.

Человек, который сидел за рулем машины, задержан. Это местный житель, 47-летний мужчина. Причины, по которым он пошел на преступление, выясняются. Представитель полиции заявил, что версию теракта правоохранительные органы исключают, вероятно, акция была направлена против местных властей.

7 апреля в Стокгольме (Швеция) на главной пешеходной улице Дроттнинггатан грузовик въехал в толпу людей и остановился после того, как врезался в витрину одного из магазинов. В результате атаки погибли четыре человека, еще 15 получили ранения. Власти страны заявили, что случившееся имеет все признаки теракта. Подозреваемый задержан и, по сведениям источников, уже признал свою вину. Сообщается, что это 39-летний гражданин Узбекистана.

 
 
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