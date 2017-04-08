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"Исламское государство" взяло ответственность за атаки на церкви в Египте

09.04.2017 16:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападения на церкви в египетских городах Танта и Александрия. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает Reuters.


Как сообщает WTVD-TV со ссылкой на министерство здравоохранения Египта, при атаке на собор Святого Марка в Александрии погибли 11 человек, еще 35 пострадали. В Танте число жертв взрыва возле коптской церкви Мар-Гиргис, по последним данным, возросло до 30.

В то же время это не единственные взрывы, произошедшие в Египте 9 апреля. В Танте практически сразу после ЧП у церкви последовала атака на местный центр подготовки полицейских. По имеющейся информации, там погиб один человек. Кроме того, после нападения у входа в александрийский собор местные СМИ сообщили еще об одном взрыве. РИА Новости уточняет, что устройство сдетонировало на улице Шухада.

В декабре прошлого года в коптском соборе в Каире произошел взрыв, жертвами которого стали 22 человека. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Боевики пообещали «продолжать войну против отступников».

 
 
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При атаке на собор Святого Марка в Александрии погибли 11 человек, еще 35 пострадали. В Танте число жертв взрыва возле коптской церкви Мар-Гиргис, по последним данным,...

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