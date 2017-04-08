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Шведские журналисты назвали имя стокгольмского террориста

09.04.2017 19:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Шведские журналисты узнали имя выходца из Узбекистана, совершившего теракт в Стокгольме. Результаты расследования в воскресенье, 9 апреля, опубликовала газета Expressen.


Его зовут Рахмат Акилов, ему 39 лет. Он, как и сообщалось ранее, выходец из Узбекистана. В 2014-м подавал прошение об убежище, два года спустя получил отказ. В феврале 2017-го года его объявили в розыск как скрывающегося от депортации.

Шведская полиция подтвердила информацию, что Акилов симпатизирует экстремистским организациям, в том числе «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

7 апреля в Стокгольме (Швеция) на главной пешеходной улице Дроттнинггатан грузовик въехал в толпу людей и остановился после того, как врезался в витрину одного из магазинов. В результате атаки погибли четыре человека, еще 15 получили ранения. Власти страны заявили, что случившееся имеет все признаки теракта. Подозреваемый задержан и, по сведениям источников, уже признал свою вину. Сообщается, что это 39-летний гражданин Узбекистана.

 
 
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Результаты расследования в воскресенье, 9 апреля, опубликовала газета Expressen.

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