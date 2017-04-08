|
Шведские журналисты назвали имя стокгольмского террориста
09.04.2017 19:31 — Новости Мира | Tut.by
Шведские журналисты узнали имя выходца из Узбекистана, совершившего теракт в Стокгольме. Результаты расследования в воскресенье, 9 апреля, опубликовала газета Expressen.
Его зовут Рахмат Акилов, ему 39 лет. Он, как и сообщалось ранее, выходец из Узбекистана. В 2014-м подавал прошение об убежище, два года спустя получил отказ. В феврале 2017-го года его объявили в розыск как скрывающегося от депортации.
Шведская полиция подтвердила информацию, что Акилов симпатизирует экстремистским организациям, в том числе «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
7 апреля в Стокгольме (Швеция) на главной пешеходной улице Дроттнинггатан
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результаты расследования в воскресенье, 9 апреля, опубликовала газета Expressen.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии