81,5 процента участников референдума в Южной Осетии согласны на введение для республики равнозначного названия «Алания». Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, проведенных на 23 участках из 77, сообщает РИА «Новости» .

Опрос проводился на 23 из 77 избирательных участков. Вопрос был задан 2981 человеку.

На президентских выборах, которые проводились одновременно с референдумом, ожидается второй тур: опросы показали, что действующий глава республики Леонид Тибилов набирает 45,8 процента голосов, его ближайший соперник, спикер парламента Анатолий Бибилов — 36,9 процента. За третьего кандидата, сотрудника КГБ Алана Гаглоева, согласно исследованию, проголосовали 16,8 процента избирателей.

Южная Осетия, провозгласившая свою независимость от Грузии в 1991 году, имеет статус частично признанной республики. Ее считают самостоятельным государством пять стран: Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.