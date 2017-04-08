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Большинство избирателей Южной Осетии проголосовали за новое название республики
09.04.2017 20:55 — Новости Мира | Tut.by
81,5 процента участников референдума в Южной Осетии согласны на введение для республики равнозначного названия «Алания». Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, проведенных на 23 участках из 77, сообщает
Опрос проводился на 23 из 77 избирательных участков. Вопрос был задан 2981 человеку.
На президентских выборах, которые проводились одновременно с референдумом, ожидается второй тур: опросы показали, что действующий глава республики Леонид Тибилов набирает 45,8 процента голосов, его ближайший соперник, спикер парламента Анатолий Бибилов — 36,9 процента. За третьего кандидата, сотрудника КГБ Алана Гаглоева, согласно исследованию, проголосовали 16,8 процента избирателей.
Южная Осетия, провозгласившая свою независимость от Грузии в 1991 году, имеет статус частично признанной республики. Ее считают самостоятельным государством пять стран: Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.
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81,5 процента участников референдума в Южной Осетии согласны на введение для республики равнозначного название "Алания".
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