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В Египте ввели чрезвычайное положение
09.04.2017 23:25 — Новости Мира | Tut.by
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране режим чрезвычайного положения, сообщает Reuters.
Оно будет действовать три месяца. В специальном телевизионном обращении к нации глава государства объяснил, что вынужден пойти на эту меру в связи с
Президент Египта также заявил, что поддерживающие терроризм государства должны понести ответственность.
Он заверил, что силы безопасности активизировали усилия по преследованию преступников. Кроме того, египетский лидер объявил о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом.
«Египтяне поставили заслон планам по разрушению государства. Они сорвали заговоры против страны», — приводит слова ас-Сиси
9 апреля в Египте произошли четыре взрыва: в городе Танте террористы напали на христианскую церковь и центр подготовки полицейских, в Александрии также был атакован храм, позднее сработала еще одна бомба. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Исламское государство»
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Оно будет действовать три месяца. В специальном телевизионном обращении к нации президент объяснил, что вынужден пойти на эту меру в связи с произошедшими...
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