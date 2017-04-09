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Лондон будет настаивать на новых санкциях в отношении Москвы

10.04.2017 07:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Великобритания намерена подтолкнуть Запад к введению новых санкций в отношении российского руководства, если оно не прекратит поддержку сирийского президента Башара Асада. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон добивается, чтобы западные страны разработали «серьезные штрафные меры» в ответ на газовую атаку, в результате которой погибли до 90 человек, пишет в понедельник, 10 апреля, британское издание The Times.


Борис Джонсон. Фото: Reuters

Новые санкции призваны существенно усложнить жизнь российским правительственным чиновникам, отмечает издание. Согласно его информации, документ о санкциях был подготовлен Джонсоном для встречи министров иностранных дел стран G7 в итальянской Лукке.

Накануне, 9 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не исключает ужесточения санкций против Москвы и Тегерана за поддержку режима президента Сирии Асада. «Полагаю, мы обсудим этот вопрос. Уже начали его обсуждать. На данный момент ничего не исключается», — подчеркнула она.

Министры иностранных дел «большой семерки» проведут двухдневные консультации в итальянской Лукке 10 и 11 апреля.

 
 
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Кремль следует наказать за поддержку Башара Асада, уверен глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он намерен убедить в этом другие страны Запада.

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