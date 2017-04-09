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террорист в Стокгольме действовал по "приказу" ИГИЛ
10.04.2017 08:14 — Новости Мира | Tut.by
Подозреваемый в исполнении теракта в Стокгольме 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов действовал по «приказу» ИГИЛ. Об этом сообщает шведская газета
По данным издания, такое заявление он сделал на одном из допросов, добавив, что является сторонником «Исламского государства». «Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены», — привел источник газеты слова Акилова, отметив, что террорист назвал теракт «бомбежкой в ответ на бомбежку его страны».
Теракт в Стокгольме
На следующий день после теракта, 8 апреля, шведская полиция сообщила, что
После задержания Акилова Aftonbladet писала, что на его странице в Facebook обнаружены пропагандистские фильмы «Исламского государства» .
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"Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены", - привел источник газеты слова Акилова, отметив, что террорист назвал теракт "бомбежкой в ответ на бомбежку его...
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