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террорист в Стокгольме действовал по "приказу" ИГИЛ

10.04.2017 08:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Подозреваемый в исполнении теракта в Стокгольме 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов действовал по «приказу» ИГИЛ. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet со ссылкой на источники.


Фото: Reuters

По данным издания, такое заявление он сделал на одном из допросов, добавив, что является сторонником «Исламского государства». «Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены», — привел источник газеты слова Акилова, отметив, что террорист назвал теракт «бомбежкой в ответ на бомбежку его страны».

Теракт в Стокгольме произо​шел 7 апреля у торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан. Грузовик въехал в толпу людей, стоявших на тротуаре. Жертвами теракта стали 4 человека, еще 15 получили ранения.

На следующий день после теракта, 8 апреля, шведская полиция сообщила, что задержала предполагаемого исполнителя теракта. По данным телеканала SVT и издания Aftonbladet, было задержано два человека. Одним из них оказался Акилов, который, по словам источников издания Aftonbladet, признал свою вину в совершении наезда на пешеходов. Шведская полиция позднее подтвердила задержание второго подозреваемого, но никаких подробностей не сообщила.

После задержания Акилова Aftonbladet писала, что на его странице в Facebook обнаружены пропагандистские фильмы «Исламского государства» .

 
 
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"Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены", - привел источник газеты слова Акилова, отметив, что террорист назвал теракт "бомбежкой в ответ на бомбежку его...

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