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Кони, самолеты, белые рояли: что задекларировали украинские политики за 2016 год
10.04.2017 10:05 — Новости Мира | Tut.by
Первого апреля
Прошлогоднего шока не случилось — может, украинцы привыкли к благосостоянию властей предержащих, а может, те научились более лояльно преподносить информацию о себе. Так или иначе, на этот раз больше всего стрел полетело в самих борцов с коррупцией: их обвиняют чуть ли не в намеренном срыве процедуры имущественного отчета высших лиц государства. Однако при ближайшем рассмотрении и в нынешнем финансовом «откровении» украинских политиков нашлось немало заслуживающих внимания сюжетов. Сколько заработали сановники Украины за минувший год, кто кому задолжал и какими необычными подарками они порадовали себя, изучала «Лента.ру».
Высокие отношения
Президент страны Петр Порошенко по традиции подал декларацию о доходах одним из последних. Глава государства
Вслед за супругом
Декларации о доходах порой раскрывают некоторые любопытные нюансы. Например, Марина Порошенко
Несмотря на столь «высокие отношения», особую гордость супруги президента представляет обстановка их семейного гнезда — предметы меблировки занимают добрую половину ее имущественного отчета. Так, в совместной собственности президентской четы
«Музыка нас связала»
Рояль есть и у бывшего боксера, а ныне мэра Киева Виталия Кличко. Причем белый, за 960 тысяч гривен (35,6 тысяч долларов). Из других заметных ценностей в его декларации фигурируют каминные часы ХІХ века и семь наручных хронометров, преимущественно швейцарских.
Столичный градоначальник задекларировал за 2016 год 1 миллион 813 тысяч гривен (67 247 долларов) дохода, из которых 147 тысяч 920 гривен (5 486 долларов) — зарплата. На банковском счету у главы Киева 10 тысяч евро, 120 тысяч гривен (4,4 тысячи долларов) и немногим больше тысячи долларов, наличными он хранит 30 тысяч долларов и 42 тысячи евро. В отличие от президента, Кличко не дает взаймы, а, наоборот, берет. И немало. Согласно его декларации, в прошлом году он одолжил 741 тысячу 514 долларов и 8 миллионов 515 тысяч 20 евро.
Мэр Киева владеет 250-метровой квартирой в Киеве, мопедом и девятью велосипедами. Два из них — марки Scott ценой в 135 тысяч гривен (5 тысяч долларов) каждый — он приобрел в истекшем году. Столичный градоначальник также указал, что ему принадлежат две благотворительные организации и торговая марка — «КличкО».
Что в имени тебе своем
Еще один обладатель фирменного знака имени себя — бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Помимо бренда «Арсеній», в декларации-2016 он
Однако Яценюку далеко до истинных библиофилов, коих в украинском политбомонде, как выяснилось, немало. Согласно поданным декларациям, безусловное первенство в собирательстве фолиантов принадлежит депутату Верховной Рады Владимиру Литвину. Он не стал скромничать и задекларировал библиотеку из 4,5 тысячи томов как целостный объект. Другой парламентарий, Сергей Власенко, хоть и отстает от своего коллеги по количеству накопленных книжных раритетов, но его собрание уникально: депутат владеет коллекцией юридических и исторических книг XVIII—XIX веков. Также интересное хобби продемонстрировал в своей декларации Александр Вилкул, указав, помимо книг, антикварные документы, в том числе финансовые — акции XVIII—XIX веков.
А вот депутат Рады Ирина Луценко позаботилась о надежном хранилище для книжных раритетов своего мужа — генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Чтобы разместить собранную им библиотеку, она приобрела деревянные шкафы из 27 секций, о чем и сообщила в своей декларации. Сам же генпрокурор единственным своим настоящим богатством считает книги. В прошлогоднем отчете он отметил, что не имеет собственной квартиры, зато владеет завидной коллекцией фолиантов конца XIX — начала XX веков.
Под крылом и копытом
Конечно, далеко не все украинские политики сумели постичь книжные истины. Многим все-таки ближе материальное, хоть и высокое. Так, депутат Верховной Рады Евгений Балицкий
А вот коллега Балицкого Евгений Геллер парению в небесах
Выделяется и имущественный отчет парламентария Александра Грановского. Он резонно предположил, что для депутата, как и министра, немаловажно наличие портфеля. Поэтому в декларации в качестве наиболее дорогих, и не только сердцу, вещей он упомянул два «кофра» марки Chopard общей стоимостью 44 тысячи гривен (1 632 доллара). А глава президентской фракции в Верховной Раде, «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов превыше всего оценил человеческую жизнь и задекларировал расходы на роды в сумме 119 тысяч гривен (почти 250 тысяч рублей).
На фоне этих нардепов лидера парламентской фракции «Самопощи» Олега Березюка хочется пожалеть. Он по праву
На борьбу с борцами
Председателю Национального агентства противодействия коррупции (НАПК) Наталье Корчак также пришлось
НАПК ничего не оставалось, как признать работу реестра ненадлежащей. Оправдываясь перед депутатами, Корчак и вовсе заявила, что систему сглазил глава украинского правительства Владимир Гройсман. «Обратим внимание: только тогда, когда премьер-министр начинает о чем-то говорить, буквально происходят системные сбои в функционировании этого реестра», —
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Сколько заработали сановники Украины за минувший год, кто кому задолжал и какими необычными подарками они порадовали себя.
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