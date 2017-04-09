Первого апреля истек срок подачи электронных деклараций о доходах для украинских депутатов и высокопоставленных чиновников. И хотя система по-прежнему работает со скрипом, а временами не работает вообще, обитатели политического олимпа все же поделились со страной сведениями о заработанных в 2016 году средствах и новых приобретениях.



Петр Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины

Прошлогоднего шока не случилось — может, украинцы привыкли к благосостоянию властей предержащих, а может, те научились более лояльно преподносить информацию о себе. Так или иначе, на этот раз больше всего стрел полетело в самих борцов с коррупцией: их обвиняют чуть ли не в намеренном срыве процедуры имущественного отчета высших лиц государства. Однако при ближайшем рассмотрении и в нынешнем финансовом «откровении» украинских политиков нашлось немало заслуживающих внимания сюжетов. Сколько заработали сановники Украины за минувший год, кто кому задолжал и какими необычными подарками они порадовали себя, изучала «Лента.ру».

Высокие отношения

Президент страны Петр Порошенко по традиции подал декларацию о доходах одним из последних. Глава государства задекларировал в истекшем году доходов на 12 миллионов 295 тысяч гривен (чуть больше 1 млн долларов). В качестве президента он заработал чуть больше 366 тысяч гривен (13,5 тысяч долларов). Основную же часть денег, согласно предоставленным сведениям, Порошенко получил в виде процентов от банковских вкладов — 11 миллионов 903 тысячи гривен (441,5 тысяч долларов). Президент также сообщил , что чуть больше миллиона долларов он положил в прошлом году на свой счет в швейцарский Rothschild Bank, а из наличных денежных средств имеет 60 тысяч долларов и 900 тысяч гривен (33 тысячи 381 доллар). При этом около 4,5 миллионов долларов украинский лидер дал взаймы так называемым «третьим лицам».

Вслед за супругом отчиталась о собственном благополучии и жена Порошенко — Марина Анатольевна. Первая леди Украины в 2016 году заработала 75 тысяч гривен (2 781 доллар) — именно столько она получила по основному месту работы в «Благотворительном фонде Петра Порошенко». Кроме квартиры в Киеве, которой жена президента владеет вместе с сыном Алексеем, у нее есть автомобиль Jaguar XF 4/2 Lv8 и гараж.

Декларации о доходах порой раскрывают некоторые любопытные нюансы. Например, Марина Порошенко указала , что летом 2016 года она арендовала жилье в испанской Малаге у… своего мужа. «Домик у моря» обошелся президентской супруге в 11 тысяч 700 евро, которые она заплатила принадлежащей главе государства фирме.

Несмотря на столь «высокие отношения», особую гордость супруги президента представляет обстановка их семейного гнезда — предметы меблировки занимают добрую половину ее имущественного отчета. Так, в совместной собственности президентской четы значатся два мебельных гарнитура, две консоли, тумба под ТВ, комод, центровой стол, диван угловой, кровать, шкаф, туалетный столик, два кухонных гарнитура, а также комплекс бра на 14 штук и несколько люстр. Еще в качестве принадлежащего ей дорогостоящего имущества супруга главы государства отметила машину химчистки, два телевизора, три каминных набора, настольные часы, два ковра и рояль Schimmel.



Супруга президента Украины Петра Порошенко арендовала жилье в Испании у своего мужа. Фото: 24tv.ua

«Музыка нас связала»

Рояль есть и у бывшего боксера, а ныне мэра Киева Виталия Кличко. Причем белый, за 960 тысяч гривен (35,6 тысяч долларов). Из других заметных ценностей в его декларации фигурируют каминные часы ХІХ века и семь наручных хронометров, преимущественно швейцарских.

Столичный градоначальник задекларировал за 2016 год 1 миллион 813 тысяч гривен (67 247 долларов) дохода, из которых 147 тысяч 920 гривен (5 486 долларов) — зарплата. На банковском счету у главы Киева 10 тысяч евро, 120 тысяч гривен (4,4 тысячи долларов) и немногим больше тысячи долларов, наличными он хранит 30 тысяч долларов и 42 тысячи евро. В отличие от президента, Кличко не дает взаймы, а, наоборот, берет. И немало. Согласно его декларации, в прошлом году он одолжил 741 тысячу 514 долларов и 8 миллионов 515 тысяч 20 евро.



Мэр Киева Виталий Кличко приобрел два новых велосипеда. Фото: Reuters

Мэр Киева владеет 250-метровой квартирой в Киеве, мопедом и девятью велосипедами. Два из них — марки Scott ценой в 135 тысяч гривен (5 тысяч долларов) каждый — он приобрел в истекшем году. Столичный градоначальник также указал, что ему принадлежат две благотворительные организации и торговая марка — «КличкО».

Что в имени тебе своем

Еще один обладатель фирменного знака имени себя — бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Помимо бренда «Арсеній», в декларации-2016 он перечислил еще несколько принадлежащих ему торговых марок. Бывший глава правительства также задекларировал ружье BLAZER, коллекции картин, украинских и иностранных монет, два комплекта каминных часов, наручные Breguet и обширную библиотеку старинных и современных книг.

Однако Яценюку далеко до истинных библиофилов, коих в украинском политбомонде, как выяснилось, немало. Согласно поданным декларациям, безусловное первенство в собирательстве фолиантов принадлежит депутату Верховной Рады Владимиру Литвину. Он не стал скромничать и задекларировал библиотеку из 4,5 тысячи томов как целостный объект. Другой парламентарий, Сергей Власенко, хоть и отстает от своего коллеги по количеству накопленных книжных раритетов, но его собрание уникально: депутат владеет коллекцией юридических и исторических книг XVIII—XIX веков. Также интересное хобби продемонстрировал в своей декларации Александр Вилкул, указав, помимо книг, антикварные документы, в том числе финансовые — акции XVIII—XIX веков.



Арсений Яценюк зарегистрировал бренд имени себя. Фото: www.kmu.gov.ua

А вот депутат Рады Ирина Луценко позаботилась о надежном хранилище для книжных раритетов своего мужа — генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Чтобы разместить собранную им библиотеку, она приобрела деревянные шкафы из 27 секций, о чем и сообщила в своей декларации. Сам же генпрокурор единственным своим настоящим богатством считает книги. В прошлогоднем отчете он отметил, что не имеет собственной квартиры, зато владеет завидной коллекцией фолиантов конца XIX — начала XX веков.

Под крылом и копытом

Конечно, далеко не все украинские политики сумели постичь книжные истины. Многим все-таки ближе материальное, хоть и высокое. Так, депутат Верховной Рады Евгений Балицкий сообщил в декларации о том, что его жена владеет пятью самолетами. Есть и шестой, но он зарегистрирован на принадлежащую семье фирму.

А вот коллега Балицкого Евгений Геллер парению в небесах предпочитает езду верхом. Перечисляя нажитое, он, по примеру героя «Конька-горбунка», упомянул о трех конях вестфальской породы. Кстати, скакуны тоже числятся за его супругой. У жены другого парламентария — Юрия Березы — есть недостроенная конюшня. Правда, владеет ли дама лошадьми, осталось за рамками его декларации.

Выделяется и имущественный отчет парламентария Александра Грановского. Он резонно предположил, что для депутата, как и министра, немаловажно наличие портфеля. Поэтому в декларации в качестве наиболее дорогих, и не только сердцу, вещей он упомянул два «кофра» марки Chopard общей стоимостью 44 тысячи гривен (1 632 доллара). А глава президентской фракции в Верховной Раде, «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов превыше всего оценил человеческую жизнь и задекларировал расходы на роды в сумме 119 тысяч гривен (почти 250 тысяч рублей).