Отношения Польши и Евросоюза уже несколько лет находятся в кризисе. Хоть противоречия и обострились на фоне продления полномочий главы Евросовета Дональда Туска, они имеют более глубокие корни.



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72% поляков положительно относятся к ЕС. Но именно Польша в последние годы стала крайне неудобным партнером для Брюсселя. Проблемы начались после победы на выборах партии «Право и справедливость» («ПиС»).

Консерваторы уже были у власти с 2005 по 2010 годы. Тогда евроскептицизм был слабее, хотя президент Лех Качиньский критиковал централизацию ЕС. Качиньский максимально оттягивал подписание Лиссабонского договора, но в тот момент разногласия удалось преодолеть.

При Качиньском борьба польских политиков впервые вышла на европейский уровень. В 2007 году польское правительство сформировала либеральная «Гражданская платформа» во главе с Дональдом Туском. Президент и премьер Польши оспаривали право представлять страну на саммите ЕС в 2008 году. Главы европейских государств стали свидетелями ссоры польских руководителей. Дальше громких выпадов тогда дело не пошло.

От партнерства до конфликта одни выборы

После гибели Леха Качиньского власть в Польше окончательно перешла к «Гражданской платформе». Умеренная и проевропейская партия президента Бронислава Коморовского и премьера Дональда Туска превратила Польшу в оплот еврооптимизма. Правительство «Гражданской платформы» улучшало отношения с Германией, активно поддерживало Украину после Евромайдана.

Кульминацией взаимопонимания Брюсселя и Варшавы стало избрание Дональда Туска председателем Европейского совета в декабре 2014 года. Казалось, что польская элита полностью удовлетворена растущей ролью своей страны в европейских структурах. Ситуация быстро изменилась в 2015 году. Более года Польшу сотрясал скандал с участием ведущих политиков «Платформы», ресторанные разговоры которых записали неизвестные и выложили в Сеть. Люди узнали много нелицеприятных подробностей о работе правительства, после чего последовали отставки высокопоставленных чиновников.

Скандал проложил дорогу консервативной оппозиции. Ярослав Качиньский не стал претендовать в 2015 году на государственные посты, но остался лидером «Права и справедливости». Вместо него президентом избрали Анджея Дуду, а премьер-министром Беату Шидло. Победа польских консерваторов вписалась в общеевропейский тренд усиления евроскептиков.



Ярослав Качиньский и Беата Шидло. Фото: Reuters

Смена власти в Варшаве сделала конфликт с Брюсселем вопросом времени. Национал-консервативный курс правительства, отвергающего прием мигрантов, раздражает европейские элиты. Опасения, что Польша пойдет по пути орбановской Венгрии, лишь усилились в первые месяцы после выборов.

Судебный спор

«ПиС» получила полный контроль над законодательной и исполнительной властью, оставалось добиться аналогичного расклада в Конституционном трибунале. За несколько месяцев до парламентских выборов старый состав Сейма изменил законодательство и избрал пять судей трибунала на место уходящих членов. Они поддерживали «Гражданскую платформу», что угрожало реформам нового руководства. «ПиС» обвинила уходящую «Платформу» в процедурных нарушениях, пообещав отменить поправки предшественников. Сейм принял новый закон, который позволил назначить 5 лояльных консервативному правительству судей.

Такое решение вызвало массовые протесты оппозиции и негодование трибунала, обвинившего правительство в посягательстве на разделение властей. Оппозиция создала Комитет защиты демократии, который уже год проводит акции протеста. В Брюсселе также усмотрели посягательство на независимость судебной власти.



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В ЕС рассчитывали, что польское правительство испугается возможных санкций: лишения права голоса в Европейском совете и риска ограничения финансирования. Но в «Праве и справедливости» предпочли игнорировать угрозы Евросоюза. Несмотря на стремление Еврокомиссии и председателя Туска примерно наказать польские власти, реальных возможностей для этого мало.

Наказать нельзя смириться

Польша, Венгрия, Чехия и Словакия образуют Вышеградскую группу, которая блокирует выпады против Варшавы. Отношение внутри группы далеко не безоблачны, но страны нередко координируют свои действия на общеевропейском уровне. Да и на фоне выхода Британии из ЕС наказывать Польшу слишком опасно для пошатнувшегося единства Союза. Поэтому обещания Еврокомиссии отреагировать на нарушение европейских принципов остаются лишь словами.

«Право и справедливость» раздражала Брюссель весь прошлый год. Государственные СМИ прошли серьезную чистку рядов, журналисты лишились права находиться непосредственно в зале заседаний Сейма. Польская оппозиция заставила власть отменить ограничения на работу в парламенте после мощных протестов и блокады Сейма в декабре прошлого года. Выступления «Комитета защиты демократии» поддержал Дональд Туск, что возмутило правящую партию.

Большей части решений консервативного правительства Брюссель и оппозиция помешать не могут. Давление ЕС повышает популярность Качиньского, Дуды и Шидло среди патриотического электората. Многие поляки обвиняют Германию в подчинении Европы через наднациональные институты, поэтому «ПиС» воспринимается защитником польского суверенитета от диктата Берлина. «Право и справедливость» привлекает людей и щедрой социальной политикой: каждая польская семья, воспитывающая двоих и более детей, получает от властей 500 злотых (свыше 120 долларов) на каждого ребенка.

Дополнительные расходы потребовали новых налогов на банковский сектор и ритейл, да и экономический рост в 2016-м замедлился до 2,8%. Но даже такой рост является весомым аргументом Варшавы в спорах с Брюсселем. На фоне стагнации большинства экономик ЕС, Польша постепенно сокращает разрыв в уровне жизни с Западной Европой. Уже 25 лет польская экономика непрерывно растет, что усиливает политические амбиции руководства.

Несмотря на успехи, Польша продолжает пользоваться субсидиями от Евросоюза, достигающими 10 миллиардов евро. В «старых» членах ЕС призывают Брюссель прекратить финансовую помощь Польше и другим странам Восточной Европы, пока они не последуют европейской солидарности в миграционном вопросе.

Скандальный саммит

Хотя социальные расходы требуют все больше средств, пока не видно, чтобы эти угрозы изменили курс национал-консерваторов. Напротив, после годичной полемики с Брюсселем, они нанесли ответный удар по Дональду Туску. Именно его в Варшаве считают инициатором кампании дискредитации действующего правительства. Министр обороны Польши Антоний Мацаревич обвиняет кабинет Туска в фальсификации отчета об обстоятельствах авиакатастрофы самолета Леха Качиньского под Смоленском.



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Кульминацией противостояния стал саммит ЕС 9 марта, на котором Туска переизбирали главой Европейского совета еще на 2,5 года. Польша инициировала запоздалую кампанию против утверждения соотечественника. Это стало явной политической местью за его враждебную позицию. Остальные члены ЕС увидели в поведении Польши вызов всему Союзу. Такой демарш вызвал осуждение даже в Вышеградской группе.

Польская делегация выдвинула на замену Туску другого польского политика — Яцека Сариуша-Вольского. Это лишь убедило остальных участников саммита, что они рискуют оказаться статистами внутриполитического противостояния. Поэтому Польшу подвергли явному остракизму. 27 стран поддержали Туска на новый срок, хотя при иных обстоятельствах альтернативные кандидаты могли появиться.

Пиррова победа

Саммит нанес немало вреда репутации Польши как ответственного партнера. Премьер-министр страны Беата Шидло не подписала принятые на саммите документы и обвинила Франсуа Олланда в шантаже. Вскоре Туска вызвали для дачи показаний в польскую прокуратуру, что лишь усилило напряжение. На первый взгляд, Брюссель должен быть удовлетворен поражением нынешних властей Польши. Но углубление противостояния с Варшавой чревато ростом евроскептицизма среди поляков.

Если нынешнее польское правительство хочет реформировать ЕС и ограничить влияние брюссельской бюрократии, то другие правые силы настроены решительнее. Партия польского рок-музыканта Павла Кукиза «Кукиз 15» предлагает противопоставить германскому влиянию союз государств Центральной Европы.

Консервативно-либертарианская «Свобода» евродепутата Януша Корвина-Микке выступает за немедленный выход из ЕС и отказ от социального государства. Такие партии особенно популярны среди польской молодежи, поэтому конфронтация Брюсселя и Варшавы лишь усилит «поправение» новых избирателей.

ЕС на распутье

Хотя личное противостояние Качиньского и Туска обострило конфликт, его причины — в разных взглядах на будущее ЕС. «Право и справедливость» не против членства Польши в Европейском Союзе. Даже после скандала на саммите ЕС, Ярослав Качиньский заявил , что «все эти предположения, что якобы мы хотим сами, или с Ле Пен, с которой у нас более-менее столько же общего, сколько и с Путиным, вывести Польшу из Европейского союза, являются обманом и манипуляцией».



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Польские власти настаивают, что ЕС находится в глубоком кризисе из-за концентрации власти в Брюсселе и Берлине. Поэтому необходимо реформирование европейских институтов. Реформы предлагает и Германия, но они основаны на концепции «Европы разных скоростей». Предлагается выделить две группы среди членов ЕС: интеграционного ядра, готового на максимальное сближение и периферии, которая будет сохранять большую самостоятельность. Это может урезать содержание стран Восточной Европы, не желающих углубленной интеграции.

В «ПиС» считают, что «многоскоростная» Европа разрушит единство и общность европейских стран. В Варшаве предлагают повышать конкурентоспособность ЕС через децентрализацию и сокращение вмешательства Еврокомиссии в национальную политику. «Вышеградская группа» приняла совместную декларацию, в преддверии юбилейного саммита ЕС в Риме, состоявшегося 25 марта. Впрочем, особой конкретикой заявления группы не отличаются.

Саммит был приурочен к 60-летию подписания Римского договора о создании Европейского экономического сообщества. Председатель Еврокомиссии Жан-Клода Юнкер ожидал, что он станет «моментом рождения 27 стран и новой главой нашей истории». Но взгляды на будущее Евросоюза у стран сильно отличаются.

Польша не стала саботировать подписание Римской декларации, хотя Беата Шидло признала , что декларация «не соответствует ожиданиям всех, если говорить о дальновидности и амбиции, которые связывались с ней. Но она была документом, который был возможен для подписания в данный момент». Саммит в Риме временно сгладил разногласия Варшавы и Брюсселя, обострившиеся после переизбрания Дональда Туска.

Юнкер заверил , что после выхода Британии «другие государства-члены будут влюбляться друг в друга снова и возобновлять свои обеты с Европейским союзом». Эта пасторальная картина пока не кажется вероятной, учитывая растущую дистанцию между странами. «Европа разных скоростей» скорее не будущее, а настоящее Евросоюза. Очередным доказательством стал отказ Польши от введения евро до достижения 85% от ВВП Германии на душу населения.

Впрочем, повторять британский сценарий члены союза явно не хотят. Польские власти согласились с заложенным в Римской декларации посылом сделать Европу безопасной, процветающей, социально справедливой и сильной на международной арене. Основные споры оставлены на потом, когда продолжится обсуждение конкретных реформ.

Неэффективность политики ЕС в отношении Варшавы все более заметна. Проевропейская оппозиция раздроблена и уступает консерваторам в рейтингах. По опросам «Право и справедливость» поддерживают около 35% поляков, «Гражданскую платформу» лишь 20%, еще 10% либеральную партию «Современная Польша». Дональду Туску и Еврокомиссии придется находить компромисс с нынешней властью, следующие выборы президента и Сейма пройдут лишь в 2019—2020 годах. Но достичь его будет непросто, ведь «ПиС» регулярно обвиняет Брюссель и оппозицию в заговоре. Евросоюз становится заложником внутриполитической ситуации в Польше, что вновь демонстрирует хрупкость этого интеграционного проекта.