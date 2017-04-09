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Россия и Иран угрожают применить силу, если США в Сирии "перейдут красную черту"

10.04.2017 11:47 — Новости Мира | Tut.by  
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После ракетного удара, нанесенного Вашингтоном по сирийской авиабазе в ответ на газовую атаку в Хан-Шейхуне, альянс сторонников президента Сирии Башара Асада, в который входят Россия и Иран, выступил в воскресенье, 9 апреля, с совместным заявлением, пригрозив применить силу в ответ на «любое нарушение красной черты кем бы то ни было».

«Америка знает нашу способность хорошо реагировать», — говорится в заявлении Совместного командного центра боевых действий в Сирии, опубликованном в издании «Илам аль-Харби». В документе утверждается, что, «совершив агрессию против Сирии», США пересекли красную черту. «С этого момента мы будем реагировать силой на любого агрессора или любое нарушение красных черт», — заявляет Совместный командный центр боевых действий, в который входят Россия, Иран, а также военизированные образования, поддерживающие режим Асада.

Между тем госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Москву в бездействии, которое способствовало химической атаке в Хан-Шейхуне. По его словам, Кремль не выполнил соглашение 2013 года по обеспечению и уничтожению в Сирии химического оружия.

 
 
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Россия и Иран, входящие в Совместный командный центр боевых действий в Сирии, предупредили США, что "ответят силой", если Вашингтон пересечет в Сирии "красную черту".

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