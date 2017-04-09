﻿ Более 40 человек погибли в терактах в церквях Египта: белорусы не пострадали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 40 человек погибли в терактах в церквях Египта: белорусы не пострадали

10.04.2017 11:51 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

43 человека погибли в ходе организованных исламистами терактах на Вербное воскресенье в христианских церквях Египта. В стране введен режим чрезвычайного положения.

27 верующих, пришедших в коптскую церковь церкви Святого Георгия в городе Танта, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в Соборе Святого Марка в Александрии; среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь, сообщает BBC.

Граждан Беларуси нет среди пострадавших, сообщили в Twitter белорусского МИД. "Храмы в Египте, ставшие объектами нападений, не входят в маршруты белорусских туристов", - говорится в сообщении.

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство".

В ответ на теракты президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Христиане-копты составляют примерно 10% населения Египта. Нападения на них участились в после переворота 2013 года, когда пришедшее к власти военное правительство ужесточило борьбу с исламистами. Ряд сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси и возглавляемого им движения "Братья-мусульмане" обвиняют христиан в поддержке переворота.

Напомним, что 7 апреля был совершен теракт в столице Швеции Стокгольме - грузовик въехал в толпу людей, есть жертвы. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
43 человека погибли в ходе организованных исламистами терактах на Вербное воскресенье в христианских церквях Египта. В стране введен режим чрезвычайного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Россия и Иран угрожают применить силу, если США в Сирии "перейдут красную черту"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика