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Более 40 человек погибли в терактах в церквях Египта: белорусы не пострадали
10.04.2017 11:51 — Новости Мира | БДГ
43 человека погибли в ходе организованных исламистами терактах на Вербное воскресенье в христианских церквях Египта. В стране введен режим чрезвычайного положения.
27 верующих, пришедших в коптскую церковь церкви Святого Георгия в городе Танта, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в Соборе Святого Марка в Александрии; среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь, сообщает
Граждан Беларуси нет среди пострадавших, сообщили в
Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство".
В ответ на теракты президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.
Христиане-копты составляют примерно 10% населения Египта. Нападения на них участились в после переворота 2013 года, когда пришедшее к власти военное правительство ужесточило борьбу с исламистами. Ряд сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси и возглавляемого им движения "Братья-мусульмане" обвиняют христиан в поддержке переворота.
Напомним, что 7 апреля был
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43 человека погибли в ходе организованных исламистами терактах на Вербное воскресенье в христианских церквях Египта. В стране введен режим чрезвычайного...
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