43 человека погибли в ходе организованных исламистами терактах на Вербное воскресенье в христианских церквях Египта. В стране введен режим чрезвычайного положения.

27 верующих, пришедших в коптскую церковь церкви Святого Георгия в городе Танта, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в Соборе Святого Марка в Александрии; среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь, сообщает BBC .

Граждан Беларуси нет среди пострадавших, сообщили в Twitter белорусского МИД . "Храмы в Египте, ставшие объектами нападений, не входят в маршруты белорусских туристов", - говорится в сообщении.

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство".

В ответ на теракты президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Христиане-копты составляют примерно 10% населения Египта. Нападения на них участились в после переворота 2013 года, когда пришедшее к власти военное правительство ужесточило борьбу с исламистами. Ряд сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси и возглавляемого им движения "Братья-мусульмане" обвиняют христиан в поддержке переворота.