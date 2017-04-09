﻿ В Пекине будут платить вознаграждения до 72 тысячи долларов за донос на шпионов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пекине будут платить вознаграждения до 72 тысячи долларов за донос на шпионов

10.04.2017 12:38 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пекинское Управление Министерства государственной безопасности КНР объявило о выплате денежных премий гражданам, предоставившим информацию об иностранных шпионах. Об этом сообщает BBC News.


Фото из instagram @iamkifo

За подобного рода данные доноситель может получить от 10 до 500 тысяч юаней (от 1,5 до 72 тысяч долларов) в зависимости от ценности предоставленных сведений.

Как говорится в заявлении Управления, граждане должны помочь органам поставить «железный заслон» на пути иностранных разведок. Бдительные и сознательные помощники могут обращаться в спецслужбу по телефону горячей линии, открытой в прошлом году, написать письмо или лично явиться для дачи показаний.

Кроме того, власти напомнили, что в стране с прошлого года действует программа повышения информированности граждан о происках иностранных спецслужб.

21 апреля прошлого года китайский суд приговорил к семи годам тюремного заключения мужчину, который сфотографировал военные объекты и корабли ВМС в интересах иностранной разведки. Используя данные о бортовых номерах и местоположении кораблей, зарубежные специалисты могли судить о деятельности военных КНР в Восточно-Китайском море. Правоохранительные органы не раскрывают информацию о том, на разведку какого именно государства работал Чэнь Вэй. Известно лишь, что за выполнение заданий он получил не менее 20 тысяч в некой иностранной валюте.

Двумя днями ранее другому китайцу, обвиненному в шпионаже, был вынесен смертный приговор.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За подобного рода данные доноситель может получить от 10 до 500 тысяч юаней (от 1,5 до 72 тысяч долларов) в зависимости от ценности предоставленных сведений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Более 40 человек погибли в терактах в церквях Египта: белорусы не пострадали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика