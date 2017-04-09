Пекинское Управление Министерства государственной безопасности КНР объявило о выплате денежных премий гражданам, предоставившим информацию об иностранных шпионах. Об этом сообщает BBC News.



Фото из instagram @iamkifo

За подобного рода данные доноситель может получить от 10 до 500 тысяч юаней (от 1,5 до 72 тысяч долларов) в зависимости от ценности предоставленных сведений.

Как говорится в заявлении Управления, граждане должны помочь органам поставить «железный заслон» на пути иностранных разведок. Бдительные и сознательные помощники могут обращаться в спецслужбу по телефону горячей линии, открытой в прошлом году, написать письмо или лично явиться для дачи показаний.

Кроме того, власти напомнили, что в стране с прошлого года действует программа повышения информированности граждан о происках иностранных спецслужб.

21 апреля прошлого года китайский суд приговорил к семи годам тюремного заключения мужчину, который сфотографировал военные объекты и корабли ВМС в интересах иностранной разведки. Используя данные о бортовых номерах и местоположении кораблей, зарубежные специалисты могли судить о деятельности военных КНР в Восточно-Китайском море. Правоохранительные органы не раскрывают информацию о том, на разведку какого именно государства работал Чэнь Вэй. Известно лишь, что за выполнение заданий он получил не менее 20 тысяч в некой иностранной валюте.

Двумя днями ранее другому китайцу, обвиненному в шпионаже, был вынесен смертный приговор.