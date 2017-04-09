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Цветы, слезы и слова благодарности. Как Швеция переживает теракт в столице

10.04.2017 13:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Более 20 тысяч человек собрались в центре Стокгольма на пикете Lovefest («Фестиваль любви») против терроризма. Люди вышли на улицы с цветами и лампадами, мягкими игрушками и флагами страны. Некоторые отдали свои букеты сотрудникам полиции — как благодарность за быстрые действия во время трагедии.


Люди оставляют цветы на ступеньках у площади Сергеля, неподалеку от места трагедии. Некоторые вышли с плакатом «Зло не победит и не озлобит нас. Мы устоим благодаря любви и состраданию». 9 апреля 2017​​​​​​ года

Мужчина рисует шведский флаг на заграждении у торгового центра Ahlens Mall, где двумя днями ранее 4 человека погибли после теракта. 9 апреля 2017 года

Люди усыпали цветами автомобиль полиции, припаркованный у торгового центра Ahlens Mall, где в пятницу произошел теракт. Как передают местные СМИ, некоторые граждане вручали полицейским букеты со словами «спасибо вам», в том числе за поимку подозреваемого

Шведы собрались в центре Стокгольма в память о погибших после теракта, который произошел на главной пешеходной улице Дроттнинггатан. 9 апреля 2017 года

Виктория, наследная принцесса Швеции, и ее супруг принц Даниел возложили цветы к заграждению у места теракта в Стокгольме. 8 апреля 2017 года

Участники пикета против терроризма Lovefest

Перевернутые фигуры из бетона в виде львов (так называемые Stockholmslejon), которые используют на улицах Стокгольма для преграждения пути машинам, неподалеку от места теракта. После случившегося их вернули на место, теперь люди оставляют у них цветы

На следующий день после теракта, центр Стокгольма. 8 апреля 2017 года

Премьер-министр Швеции Стефан Лефен несет цветы к месту теракта. 8 апреля 2017 года

Участники пикета против терроризма в Стокгольме 9 апреля

Вооруженный сотрудник полиции у места, где погибли люди. Напомним, в преступлении подозревают 39-летнего гражданина Узбекистана Рахмата Акилова. По информации СМИ, во время допроса он заявил, что сделал это «по приказу ИГИЛ»

Судебно-медицинские эксперты идут на место преступления, где грузовик врезался в толпу людей. 8 апреля 2017 года
 
 
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Люди вышли на улицы с цветами и лампадами, мягкими игрушками и флагами страны. Некоторые отдали свои букеты сотрудникам полиции - как благодарность за быстрые...

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