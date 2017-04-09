Более 20 тысяч человек собрались в центре Стокгольма на пикете Lovefest («Фестиваль любви») против терроризма. Люди вышли на улицы с цветами и лампадами, мягкими игрушками и флагами страны. Некоторые отдали свои букеты сотрудникам полиции — как благодарность за быстрые действия во время трагедии.



Люди оставляют цветы на ступеньках у площади Сергеля, неподалеку от места трагедии. Некоторые вышли с плакатом «Зло не победит и не озлобит нас. Мы устоим благодаря любви и состраданию». 9 апреля 2017​​​​​​ года



Мужчина рисует шведский флаг на заграждении у торгового центра Ahlens Mall, где двумя днями ранее 4 человека погибли после теракта. 9 апреля 2017 года



Люди усыпали цветами автомобиль полиции, припаркованный у торгового центра Ahlens Mall, где в пятницу произошел теракт. Как передают местные СМИ, некоторые граждане вручали полицейским букеты со словами «спасибо вам», в том числе за поимку подозреваемого



Шведы собрались в центре Стокгольма в память о погибших после теракта, который произошел на главной пешеходной улице Дроттнинггатан. 9 апреля 2017 года



Виктория, наследная принцесса Швеции, и ее супруг принц Даниел возложили цветы к заграждению у места теракта в Стокгольме. 8 апреля 2017 года



Участники пикета против терроризма Lovefest



Перевернутые фигуры из бетона в виде львов (так называемые Stockholmslejon), которые используют на улицах Стокгольма для преграждения пути машинам, неподалеку от места теракта. После случившегося их вернули на место, теперь люди оставляют у них цветы



На следующий день после теракта, центр Стокгольма. 8 апреля 2017 года



Премьер-министр Швеции Стефан Лефен несет цветы к месту теракта. 8 апреля 2017 года



Участники пикета против терроризма в Стокгольме 9 апреля



Вооруженный сотрудник полиции у места, где погибли люди. Напомним, в преступлении подозревают 39-летнего гражданина Узбекистана Рахмата Акилова. По информации СМИ, во время допроса он заявил, что сделал это «по приказу ИГИЛ»



Судебно-медицинские эксперты идут на место преступления, где грузовик врезался в толпу людей. 8 апреля 2017 года