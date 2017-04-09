Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что военные РФ, Ирана и Сирии после ракетного удара США готовы сопротивляться любому новому акту агрессии.

«Нам неизвестно, подтвердить не можем и не знаем, откуда это взяло агентство Reuters и откуда взялись анонимные источники», — заявил он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать это сообщение.

Ранее агентство со ссылкой на командный центр военных в составе представителей России, Ирана и Дамаска сообщило , что недавним ракетным ударом по Сирии США перешли «красную черту», и центр готов оказать сопротивление любому новому акту агрессии со стороны кого-либо.

Песков также не стал комментировать сообщения СМИ о том, что президент Ирана Хасан Роухани якобы заявил, что после удара по Сирии «Россия находилась в нескольких дюймах от конфронтации с США». Он предложил обратиться за комментариями в администрацию иранского президента.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в провинции Хомс агрессией против суверенного государства.