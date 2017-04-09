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Кремль отказался комментировать сообщение о риске конфронтации США и РФ после удара по Сирии
10.04.2017 14:18 — Новости Мира | Tut.by
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что военные РФ, Ирана и Сирии после ракетного удара США готовы сопротивляться любому новому акту агрессии.
«Нам неизвестно, подтвердить не можем и не знаем, откуда это взяло агентство Reuters и откуда взялись анонимные источники», — заявил он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать это сообщение.
Ранее агентство со ссылкой на командный центр военных в составе представителей России, Ирана и Дамаска
Песков также не стал комментировать сообщения СМИ о том, что президент Ирана Хасан Роухани якобы заявил, что после удара по Сирии «Россия находилась в нескольких дюймах от конфронтации с США». Он предложил обратиться за комментариями в администрацию иранского президента.
Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа
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"Нам неизвестно, подтвердить не можем и не знаем, откуда это взяло агентство Reuters и откуда взялись анонимные источники", - заявил он журналистам, отвечая на просьбу...
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