Дочь президента США Дональда Трампа Иванка оказала значительное влияние на его решение нанести удар по Сирии. Об этом сообщает британская газета Independent . Она ссылается на источники, знакомые с содержанием дипломатического донесения, направленного британским послом в Вашингтоне Кимом Даррохом премьер-министру страны Терезе Мэй и министру иностранных дел Борису Джонсону.



Иванка и Дональд Трамп. Фото: Reuters

В телеграмме британского посла говорится, что Иванка Трамп была потрясена фотографиями мирных жителей, погибших в результате предполагаемого применения химического оружия в провинции Идлиб, в которых США и их союзники обвинили правительство президента Сирии Башара Асада. «Мое сердце разбито, я разгневана», — написала она в Twitter , комментируя показанные по телевидению фотографий более чем 80 человек, погибших в результате предполагаемой химической атаки в городе Хан-Хейхун в провинции Идлиб.

В телеграмме британского посла говорится, что влияние дочери на президента Трампа оказалось сильнее, чем ожидалось. В результате Трамп, по оценке газеты, совершил поворот на 180 градусов в своей политике в отношении Сирии, приняв решение нанести удар по правительственным силам. В прошлом Трамп придерживался принципа невмешательства в конфликт между Асадом и его противниками, отмечает Independent.

6 апреля вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.