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дочь Трампа повлияла на его решение нанести удар по Сирии
10.04.2017 17:37 — Новости Мира | Tut.by
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка оказала значительное влияние на его решение нанести удар по Сирии. Об этом сообщает британская газета
В телеграмме британского посла говорится, что Иванка Трамп была потрясена фотографиями мирных жителей, погибших в результате предполагаемого применения
В телеграмме британского посла говорится, что влияние дочери на президента Трампа оказалось сильнее, чем ожидалось. В результате Трамп, по оценке газеты, совершил поворот на 180 градусов в своей политике в отношении Сирии, приняв решение нанести удар по правительственным силам. В прошлом Трамп придерживался принципа невмешательства в конфликт между Асадом и его противниками, отмечает Independent.
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Как утверждается в телеграмме британского посла в Вашингтоне, под влиянием дочери президент США совершил поворот на 180 градусов в своей политике в отношении Сирии.
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