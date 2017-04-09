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Поляки обнародовали новые данные о крушении самолета Качиньского

10.04.2017 18:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Самолет президента Польши Леха Качиньского, разбившийся в 2010 году вблизи аэродрома «Смоленск-Северный», начал распадаться еще до столкновения с наземными объектами. Об этом заявил в понедельник, 10 апреля, председатель подкомиссии по расследованию авиакатастрофы Вацлав Берчинский в интервью польскому телеканалу TVP.


При авиакатастрофе польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров. Фото: Reuters

Берчинский указал, что лайнер начал распадаться в воздухе и терять свои части, которые стали падать на землю. По его словам, береза, которую, согласно российской версии крушения, самолет задел, идя на посадку в густом тумане, не имеет отношения к катастрофе. Некоторые обломки самолета находятся на значительном удалении от этого дерева.

Берчинский отметил, что комиссия сделала новые выводы после детального изучения разговоров экипажа самолета с вышкой контроля движения в Смоленске.

Авиалайнер Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился 10 апреля 2010 года. В результате погибли все находившиеся в салоне 86 официальных лиц во главе с Качиньским, а также экипаж самолета. Президент Польши и ряд первых лиц государства направлялись на траурные мероприятия в память о Катынском расстреле сотрудниками НКВД СССР польских военнослужащих.

В ходе первого расследования причин катастрофы самолета польского президента Качиньского, результаты которого были представлены в 2010 году, эксперты пришли к выводу, что лайнер потерпел крушение из-за того, что экипаж попытался совершить посадку в густом тумане.

Однако консервативное правительство Польши, пришедшее к власти в 2015 году, инициировала повторное расследование трагедии, так как в стране по-прежнему обсуждаются многочисленные теории крушения президентского самолета, в том числе и версия теракта.

 
 
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Самолет президента Польши Леха Качиньского, разбившийся в 2010 году вблизи аэродрома "Смоленск-Северный", начал распадаться еще до столкновения с наземными...

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