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Тиллерсон: США намерены бороться во всем мире с преступлениями против человечности

10.04.2017 19:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Вашингтон вновь сделает своей целью борьбу с теми, кто совершает преступления против человечности, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.


Фото: Reuters

Соединенные Штаты намерены бороться во всем мире с теми, кто совершает преступления против человечности, заявил госсекретарь этой страны Рекс Тиллерсон. «Мы вновь посвятим себя цели привлекать к ответу любого, кто совершает преступления против невинных людей где-либо в мире», — заявил он в понедельник, 10 апреля, выступая перед журналистами в итальянской горной деревне Сант’Анна-ди-Стаццема, ставшей в 1944 году местом жестокой расправы подразделений СС над местными жителями.

Заявление Тиллерсона прозвучало в преддверии встречи министров иностранных дел G7 в Тоскане, а также спустя три дня после авиаудара США по сирийской военной базе Шайрат. Как отмечает агентство Reuters, европейские участники встречи в Италии надеются получить от Тиллерсона разъяснения касательно дальнейшей стратегии Вашингтона по Сирии.

Ночью 7 апреля США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат, которая находится в провинции Хомс на западе Сирии. Ракеты были выпущены с ракетных эсминцев «Портер» и «Росс» по единственной цели — авиабазе правительственных войск.

В Вашингтоне полагают, что именно с него сирийские правительственные войска совершили атаку с использованием запрещенного оружия. Американские военные нанесли удары по сирийским воздушным судам, по аэродрому, ангарам и складским помещениям, заправочным станциям, а также радарам и системам ПВО, уточнил официальный представитель Пентагона.

 
 
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Вашингтон вновь сделает своей целью борьбу с теми, кто совершает преступления против человечности, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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