Российские авиакомпании получили телеграмму Росавиации (имеется в распоряжении ТАСС) с предупреждением о возможном приостановлении чартерных полетов в Турцию. Росавиация просит авиакомпании «принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ». Телеграмма подписана заместителем руководителя Росавиации Олегом Климом.



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«Согласно тексту телеграммы (которую Росавиация разослала российским авиакомпаниям. — Прим. ред.), возможное приостановление чартерных полетов в Турцию связано со сложной политической обстановкой в Турции», — сказал источник в одной из авиакомпаний.

«Все туроператоры знают, что авиаперевозчики получили такую телеграмму. Туроператоры не получают такие документы. Но, насколько я поняла из телеграммы, она носит предупредительный характер. Запретов там нет», — сказала генеральный директор компании «Пегас Туристик» (один из крупнейших туроператоров по Турции) Анна Подгорная.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) также знает о существовании такого документа, однако подчеркивает, что он носит предупредительный характер, говорится в сообщении на сайте организации.

Ранее Россия уже закрывала чартерное авиасообщение с Турцией. Соответствующее решение было принято в конце октября 2015 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.

В августе 2016 года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме. После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа 2016 года подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Глава правительства поручил принять дополнительные меры, направленные на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой. Авиаперевозчикам, выполняющим чартерные рейсы между Россией и Турцией, также было рекомендовано обеспечить дополнительные меры безопасности.