С 2021 года совместная эскадрилья в составе 12 военно-транспортных самолетов будет базироваться в Нормандии. Соответствующее соглашение подписали министры обороны Германии и Франции.

Бундесвер и французские Вооруженные силы создадут совместную эскадрилью. В понедельник, 10 апреля, правительственное соглашение о формировании подразделения из военно-транспортных самолетов «C-130 Геркулес» подписали в Берлине министры обороны ФРГ и Франции Урсула фон дер Ляйен и Жан-Ив Ле Дриан.

Германо-французская эскадрилья с 2021 года будет базироваться в нормандском городе Эврё. По планам, она будет включать шесть немецких и до шести французских самолетов. Как отмечает агентство dpa, в 2019 году бундестаг примет решение о приобретении необходимых самолетов.

Кооперация двух стран по созданию совместной эскадрильи является политическим сигналом усиления военного сотрудничества внутри ЕС, пишет далее агентство. Вместе с тем одной из целей бундесвера является замена старых транспортных самолетов типа «Трансаль», которые будут сняты с эксплуатации в 2021 году и большей частью заменены самолетами А400М. Кроме того, бундесвер планирует закупить «C-130 Геркулес» американского производителя Lockheed Martin, являющиеся одними из самых распространенных военно-транспортных самолетов в мире.