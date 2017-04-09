﻿ Германия и Франция создадут совместную эскадрилью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Германия и Франция создадут совместную эскадрилью

10.04.2017 21:05 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 2021 года совместная эскадрилья в составе 12 военно-транспортных самолетов будет базироваться в Нормандии. Соответствующее соглашение подписали министры обороны Германии и Франции.

Бундесвер и французские Вооруженные силы создадут совместную эскадрилью. В понедельник, 10 апреля, правительственное соглашение о формировании подразделения из военно-транспортных самолетов «C-130 Геркулес» подписали в Берлине министры обороны ФРГ и Франции Урсула фон дер Ляйен и Жан-Ив Ле Дриан.

Германо-французская эскадрилья с 2021 года будет базироваться в нормандском городе Эврё. По планам, она будет включать шесть немецких и до шести французских самолетов. Как отмечает агентство dpa, в 2019 году бундестаг примет решение о приобретении необходимых самолетов.

Кооперация двух стран по созданию совместной эскадрильи является политическим сигналом усиления военного сотрудничества внутри ЕС, пишет далее агентство. Вместе с тем одной из целей бундесвера является замена старых транспортных самолетов типа «Трансаль», которые будут сняты с эксплуатации в 2021 году и большей частью заменены самолетами А400М. Кроме того, бундесвер планирует закупить «C-130 Геркулес» американского производителя Lockheed Martin, являющиеся одними из самых распространенных военно-транспортных самолетов в мире.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Германо-французская эскадрилья с 2021 года будет базироваться в нормандском городе Эврё.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Чартерные полеты в Турцию российских авиакомпаний могут приостановить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика