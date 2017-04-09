﻿ В школе в Калифорнии произошла стрельба. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В школе в Калифорнии произошла стрельба

10.04.2017 21:28 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В США в начальной школе North Park города Сан-Бернардино произошла стрельба. Об этом сообщает abc7chicago.


Фото: Reuters

Как написал в своем twitter шеф полиции города, по предварительным данным в результате инцидента пострадали 4 человека, а также стрелок.

Школа закрыта. Подробности произошедшего уточняются.

В городе Сан-Бернардино в Калифорнии 2 декабря 2015 года произошла стрельба на территории центра для людей с ограниченными возможностями. В атаке участвовали два стрелка — Саид Ризуан Фарук и его девушка Ташфен Малик. В результате обстрела 14 человек погибли и 17 получили ранения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как написал в своем twitter шеф полиции города, по предварительным данным в результате инцидента пострадали 4 человека, а также стрелок.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Германия и Франция создадут совместную эскадрилью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика