В США в начальной школе North Park города Сан-Бернардино произошла стрельба. Об этом сообщает abc7chicago.

Как написал в своем twitter шеф полиции города, по предварительным данным в результате инцидента пострадали 4 человека, а также стрелок.

Preliminary info is 4 victims, being treated. Suspect is possibly down as well.