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В школе в Калифорнии произошла стрельба
10.04.2017 21:28 — Новости Мира | Tut.by
В США в начальной школе North Park города Сан-Бернардино произошла стрельба. Об этом сообщает abc7chicago.
Как написал в своем twitter шеф полиции города, по предварительным данным в результате инцидента пострадали 4 человека, а также стрелок.
Школа закрыта. Подробности произошедшего уточняются.
В городе Сан-Бернардино в Калифорнии 2 декабря 2015 года
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Как написал в своем twitter шеф полиции города, по предварительным данным в результате инцидента пострадали 4 человека, а также стрелок.
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