В США в начальной школе North Park города Сан-Бернардино произошла стрельба. Об этом сообщает abc7chicago.



Фото: Reuters

Как написал в своем twitter шеф полиции города, по предварительным данным в результате инцидента пострадали 4 человека, а также стрелок.

Preliminary info is 4 victims, being treated. Suspect is possibly down as well. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 апреля 2017 г.

Школа закрыта. Подробности произошедшего уточняются.

В городе Сан-Бернардино в Калифорнии 2 декабря 2015 года произошла стрельба на территории центра для людей с ограниченными возможностями. В атаке участвовали два стрелка — Саид Ризуан Фарук и его девушка Ташфен Малик. В результате обстрела 14 человек погибли и 17 получили ранения.