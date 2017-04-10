Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко рассказал, что перед проведением референдума в Крыму в 2014 году власти планировали отправить на полуостров десантную группу. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде» .



Фото: Вадим Рымаков, TUT.BY

По словам Муженко, 1 марта он вместе с ​начальником главного оперативного управления Виктором Назаровым предложил отправить десантников для захвата аэродромов на полуострове. Планировалось «провести определенные действия, которые бы не позволили российским военным продвинуться по соответствующим направлениям».

Военные хотели перехватить перешеек между Крымом и Керченским полуостровом, а также перебросить под Симферополь два батальона. Военные планировали перекрыть танковым механизированным батальоном направление по шоссе Севастополь — Симферополь и перекрыть трассу Ялта — Симферополь при помощи бойцов горно-пехотного батальона.​

«Таким образом мы полностью блокировали бы доступ российских подразделений к степному Крыму. Это был шанс, мы считали. Потому что все военные объекты на южном побережье были уже заблокированы российскими военными», — объяснил Муженко.

По его словам, в тот же день было отдано распоряжение командующему Воздушных сил на обеспечение перелетов и авиационной поддержки. Однако осуществить планы не удалось из-за распоряжения бывшего начальника Генштаба ВСУ Михаила Куцина. Муженко не смог уточнить, почему было принято такое решение, однако предположил, что его могли обсуждать на совещании Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Глава Генштаба рассказал, что все эти мероприятия планировалось провести под легендой учений «Весенний ливень-2014» — приведения сил в полную боевую готовность для проверки их эффективности. При этом Муженко подчеркнул, что все подразделения были готовы к выполнению задания.

«Это не давало бы возможности провести крымский, как они называют, „референдум“. А как бы дальше развивались события, сейчас очень трудно предсказать… Но был шанс», — резюмировал глава Генштаба Украины.

По его словам, на следующий день российские самолеты Ил-76 и 12 вертолетов пролетели над Крымом. Муженко хотел отдать команду сбивать авиацию, однако он, будучи заместителем начальника Генерального штаба, не имел права отдавать такие приказы. Командующий Воздушными силами ВС Украины Юрий Байдак также отказался давать этот приказ. В результате на аэродромы высадились около 1,5 тыс. российских десантников, утверждает Муженко.

Он добавил, что 18 марта в Херсонской области произошел первый бой: тогда «российская диверсионная группа» выдвинулась на подразделение спецназа 8-го полка.

«Больше боевых столкновений не было. А россияне совершили обстрелы со стороны Турецкого (Перекопского) вала в нашу сторону — на направлении Армянск — Каланчак. Стреляли из миномета, но стреляли обычно в море, не по нам», — сказал Муженко.

Россия провела референдум о присоединении полуострова в марте 2014 года. Украина, США и страны ЕС назвали случившееся «аннексией».