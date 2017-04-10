9 апреля в Сирии погиб россиянин Игорь Завидный, служивший по контракту. Об этом РБК сообщил его брат-близнец Евгений Завидный.



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«Накрыло минометным огнем и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать и вместо него поехал парень с другой части», — рассказал Евгений. Имя второго погибшего военного он не уточнил.

«После срочной службы Игорь работал на металлургическом комбинате, а потом ушел на контракт. Три года был на контракте: Чечня, Дагестан, Ингушетия. После Чечни пошел служить в Тоцкое [Оренбургская область]», — добавил брат погибшего.

Ранее в понедельник, 10 апреля, о гибели Игоря Завидного сообщила его знакомая Ирина Зубова. «9 апреля при исполнении боевого задания в Сирии погиб сын моей прекрасной подруги Завидный Игорь Юрьевич. Завтра гроб с сыном привезут матери в город для похорон. Царство небесное герою», — написала Зубова на своей странице в Facebook. Она также уточнила, что погибший военный родился 3 июля 1982 года в городе Новотроицке Оренбургской области.

РБК ожидает ответа от Министерства обороны России.

22 марта стало известно о гибели в Сирии девяти россиян, о смерти которых официально не сообщалось. Как удалось выяснить РБК и группе независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), по меньшей мере шесть из них были наемниками так называемой частной военной компании Вагнера. О «группе Вагнера» и ее участии в боевых действиях в Сирии впервые сообщила «Фонтанка» в октябре 2015 года. По данным газеты, ранее наемников видели на Донбассе, где они принимали участие в боях на стороне самопровозглашенных республик.

С начала военной операции России в Сирии Минобороны официально подтвердило гибель 28 российских военнослужащих. В августе 2016 года сотрудник Минобороны рассказал РБК, что всего на Ближнем Востоке погибли 27 «частников». В начале марта 2017 года сообщалось о смерти трех членов «группы Вагнера». В итоге число погибших наемников могло достичь 36. Всего за время военной операции сообщалось о 68 погибших.