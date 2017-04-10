Соединенные Штаты не исключают новых ударов по Сирии, если последуют новые химические атаки. Такое заявление, как передает РИА Новости , сделал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.



Шон Спайсер. Фото: Reuters

«Если люди подвергнутся атаке с использованием отравляющих веществ, мы оставляем за собой возможность для новых действий», — сказал он.

В то же время, по словам Спайсера, у США и России есть общие интересы в борьбе с «Исламским государством», Вашингтон хочет работать в этом направлении с Москвой.

США в ночь на 7 апреля нанесли удар по аэродрому Шайрат, который использовали сирийские правительственные силы. Приказ о запуске 59 крылатых ракет отдал президент Дональд Трамп.

Обстрел был произведен после сообщений оппозиции о том, что лояльные лидеру Сирии Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.

После атаки на авиабазу Россия приостановила действие заключенного в 2015 году меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.