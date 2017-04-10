|
США допустили новые атаки на Сирию
11.04.2017 00:02 — Новости Мира | Tut.by
Соединенные Штаты не исключают новых ударов по Сирии, если последуют новые химические атаки. Такое заявление, как передает
«Если люди подвергнутся атаке с использованием отравляющих веществ, мы оставляем за собой возможность для новых действий», — сказал он.
В то же время, по словам Спайсера, у США и России есть общие интересы в борьбе с «Исламским государством», Вашингтон хочет работать в этом направлении с Москвой.
США в ночь на 7 апреля
Обстрел был произведен после сообщений оппозиции о том, что лояльные лидеру Сирии Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.
После атаки на авиабазу Россия приостановила действие заключенного в 2015 году меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если люди подвергнутся атаке с использованием отравляющих веществ, мы оставляем за собой возможность для новых действий", - сказал Спайсер.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии