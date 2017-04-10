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Трамп и Мэй договорились убедить Россию отказаться от союза с Асадом

11.04.2017 07:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели телефонный разговор. Согласно сообщению, опубликованнному на сайте британского правительства, основной темой переговоров лидеров стран стала ситуация в Сирии.

В числе тем, которые обсуждали Трамп и Мэй была поддержка, которую Москва оказывает сирийскому лидеру Башару Асаду. В ходе разговора, лидеры сошлись во мнении, что «в настоящее время существует окно возможностей, в котором можно убедить Россию, что союз с Асадом не в ее стратегических интересах». Послужить этому, отмечается в сообщении, может запланированный визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.

Кроме того, лидеры США и Великобритании обсудили «угрозу, которую представляет Иран на Ближнем Востоке» и сотрудничество международного сообщества в интересах давления на политику КНДР.

Ранее, 9 апреля, стало известно, что в ходе визита в Москву госсекретарь Рекс Тиллерсон намерен убедить российское руководство отказаться от сотрудничества с Дамаском. Как сообщила газета The Sunday Times, это решение было принято в рамках совместного плана США и Великобритании.

Визит Рекса Тиллерсона в Россию запланирован на 12 апреля. В ходе визита Тиллерсон проведет личные переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, на которых будет обсуждаться урегулирование в Сирии.

 
 
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Послужить этому, отмечается в сообщении, может запланированный визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.

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