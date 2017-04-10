Марш венесуэльской оппозиции в Каракасе в понедельник, 10 апреля, перерос в столкновения с полицией. В результате пострадали около 200 человек, заявили представители оппозиции в парламенте. Силовики применили слезоточивый газ. В полиции сообщили, что 18 человек были задержаны.





В последнее время в Венесуэле нарастают народные протесты против президента.

















В частности, 6 апреля в столице страны прошли массовые демонстрации, поводом к которым послужило решение Верховного суда, наделившего президента страны Николаса Мадуро полномочиями принимать решения в обход парламента. Протесты переросли в столкновения с полицией, во время которых погиб один человек.

#Ahora La arremetida del brazo armado del PSUV hoy contra la marcha ha sido la peor hasta ahora. #SinDescansoContraLaDictadura Nadie se rinde pic.twitter.com/iY9dJ0Gxj2 — Diego Scharifker (@diegoscharifker) 10 апреля 2017 г.

Тысячи противников Мадуро вышли на улицы и 8 апреля из-за принятого днем ранее решения властей о запрете оппозиционеру Энрике Каприлесу занимать политические должности в стране в течение 15 лет.