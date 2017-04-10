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При разгоне протестов в Венесуэле пострадали 200 человек

11.04.2017 08:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Марш венесуэльской оппозиции в Каракасе в понедельник, 10 апреля, перерос в столкновения с полицией. В результате пострадали около 200 человек, заявили представители оппозиции в парламенте. Силовики применили слезоточивый газ. В полиции сообщили, что 18 человек были задержаны.


В последнее время в Венесуэле нарастают народные протесты против президента.





В частности, 6 апреля в столице страны прошли массовые демонстрации, поводом к которым послужило решение Верховного суда, наделившего президента страны Николаса Мадуро полномочиями принимать решения в обход парламента. Протесты переросли в столкновения с полицией, во время которых погиб один человек.

Тысячи противников Мадуро вышли на улицы и 8 апреля из-за принятого днем ранее решения властей о запрете оппозиционеру Энрике Каприлесу занимать политические должности в стране в течение 15 лет.

 
 
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