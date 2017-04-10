|
При разгоне протестов в Венесуэле пострадали 200 человек
11.04.2017 08:04 — Новости Мира | Tut.by
Марш венесуэльской оппозиции в Каракасе в понедельник, 10 апреля, перерос в столкновения с полицией. В результате пострадали около 200 человек, заявили представители оппозиции в парламенте. Силовики применили слезоточивый газ. В полиции сообщили, что 18 человек были задержаны.
В последнее время в Венесуэле нарастают народные протесты против президента.
В частности, 6 апреля в столице страны прошли массовые демонстрации, поводом к которым послужило решение Верховного суда, наделившего президента страны Николаса Мадуро полномочиями принимать решения в обход парламента. Протесты переросли в столкновения с полицией, во время которых погиб один человек.
Тысячи противников Мадуро вышли на улицы и 8 апреля из-за принятого днем ранее решения властей о запрете оппозиционеру Энрике Каприлесу занимать политические должности в стране в течение 15 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция применила слезоточивый газ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии