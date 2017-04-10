Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что казахстанцев будут лишать гражданства за участие в экстремистских организациях. Об этом глава Казахстана сообщил в интервью телеканалу « Мир 24 », фрагмент которого размещен на сайте канала.

«По казахстанскому законодательству, если он (гражданин) уехал и принимал участие в экстремистских организациях, то он не возвращается в страну, лишается гражданства. Эта та мера, которая необходима. Человек 500−600 наверное наших там. Но от стран бывшего Советского Союза — много, до пяти тысяч, говорят, а, может, и больше», — сказал Назарбаев.

По мнению президента Казахстана, нужно принимать меры, чтобы граждане страны не участвовали в экстремистских организациях. «Во-первых, надо принимать меры, чтобы они не уходили туда. Мы пытались с теми, кто вернулся, вести профилактическую работу. Но это не очень эффективно, поэтому мы решили, что мы их возвращать домой не будем», — подчеркнул президент Казахстана.

Ранее в Конституцию Казахстана были внесены поправки, в соответствии с которыми лишение гражданства допускается только по решению суда за совершение террористических преступлений и причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам республики. Понятие «лишение гражданства» как вид уголовного наказания прописано в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами конституции РК», который разработало Министерство юстиции Казахстана. По данным ведомства, это наказание будет применяться только за особо тяжкие террористические преступления.