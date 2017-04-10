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В США пассажира выволокли из самолета, потому что не хватило мест сотрудникам авиакомпании

11.04.2017 12:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Пассажира американской авиакомпании United Airlines силой выволокли из самолета, поскольку ее сотрудникам не хватило мест. Другие пассажиры опубликовали видео из лайнера, пишет USA Today.

Рейс из Чикаго в Луисвилл был запланирован на утро 10 апреля. Всем пассажирам хватило мест, но United Airlines решила посадить еще четверых своих сотрудников. Сначала они предложили пассажирам отказаться от полета за вознаграждение в 400 долларов, но никто не согласился. Тогда его увеличили до 800 долларов, но пассажиры вновь отказались. После этого пассажиров, которые полетят следующим рейсом, выбрали случайным образом. Один из них (врач, которому нужно было лететь к пациентам) отказался, и его выволокли из самолета силой. Рейс в итоге задержался на два часа.

Авиакомпания извинилась за произошедшее. Как заявил руководитель United Airlines Оскар Мунос, сейчас организация разбирается в том, что произошло. Кроме того, ее сотрудники связались с пострадавшим пассажиром, чтобы уладить ситуацию.

Buzzfeed отмечает, что в United Airlines отказались рассказать, является ли насильный вывод пассажира из самолета обычной практикой, и предложили обратиться в чикагскую полицию. Там заявили, что лучше попросить комментарий в авиационном управлении города. Оттуда журналистов отправили в Администрацию транспортной безопасности США. Эта организация, в свою очередь, переадресовала журналистов к полиции Чикаго.

 
 
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