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В США пассажира выволокли из самолета, потому что не хватило мест сотрудникам авиакомпании
11.04.2017 12:10 — Новости Мира | Tut.by
Пассажира американской авиакомпании United Airlines силой выволокли из самолета, поскольку ее сотрудникам не хватило мест. Другие пассажиры опубликовали видео из лайнера, пишет
Рейс из Чикаго в Луисвилл был запланирован на утро 10 апреля. Всем пассажирам хватило мест, но United Airlines решила посадить еще четверых своих сотрудников. Сначала они предложили пассажирам отказаться от полета за вознаграждение в 400 долларов, но никто не согласился. Тогда его увеличили до 800 долларов, но пассажиры вновь отказались. После этого пассажиров, которые полетят следующим рейсом, выбрали случайным образом. Один из них (врач, которому нужно было лететь к пациентам) отказался, и его выволокли из самолета силой. Рейс в итоге задержался на два часа.
Авиакомпания извинилась за произошедшее. Как
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Всем пассажирам хватило мест, но United Airlines решила посадить еще четверых своих сотрудников. Сначала они предложили пассажирам отказаться от полета за...
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