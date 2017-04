Пассажира американской авиакомпании United Airlines силой выволокли из самолета, поскольку ее сотрудникам не хватило мест. Другие пассажиры опубликовали видео из лайнера, пишет USA Today .

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here’s how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW