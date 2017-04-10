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Без присутствия Ким Чен Ына. В Пхеньяне прошел парад в честь 105-летия основателя КНДР

11.04.2017 12:50 — Новости Мира | Tut.by  
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В Пхеньяне отметили 105-летие со дня рождения Ким Ир Сена. В честь основателя КНДР был организован масштабный военный парад, кадры которого распространило северокорейское телевидение.


Фото: Reuters

Как сообщает Reuters, в столице тысячи военных прошли по площади перед Кымсусанским мемориальным дворцом солнца — мавзолеем Ким Ир Сена и его сына и преемника Ким Чен Ира. Но их наследник, нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын на параде не присутствовал.

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Пхеньян пригласил множество иностранных корреспондентов для освещения торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню солнца — так официально называется этот праздник.

 
 
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В столице тысячи военных прошли по площади перед Кымсусанским мемориальным дворцом солнца - мавзолеем Ким Ир Сена и его сына и преемника Ким Чен Ира.

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