В Пхеньяне отметили 105-летие со дня рождения Ким Ир Сена. В честь основателя КНДР был организован масштабный военный парад, кадры которого распространило северокорейское телевидение.



Фото: Reuters

Как сообщает Reuters, в столице тысячи военных прошли по площади перед Кымсусанским мемориальным дворцом солнца — мавзолеем Ким Ир Сена и его сына и преемника Ким Чен Ира. Но их наследник, нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын на параде не присутствовал.

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Пхеньян пригласил множество иностранных корреспондентов для освещения торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню солнца — так официально называется этот праздник.