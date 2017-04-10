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Минобороны России рассказало о двух погибших в Сирии военных в результате нападения боевиков
11.04.2017 15:38 — Новости Мира | Tut.by
В Сирии в результате нападения боевиков погибли два российских военнослужащих, сообщает
Оба погибших служили по контракту, они находились в подразделении сирийских войск в качестве инструкторов. В сообщении минобороны говорится, что они попали под минометный обстрел. С контрактниками был российский военный советник, он ранен.
РБК вечером 10 апреля
Россия ведет военную кампанию в Сирии с осени 2015 года. Российские военные поддерживают силы президента Сирии Башара Асада.
По официальным данным, в Сирии в общей сложности погибли более 30 российских военнослужащих.
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Они попали под минометный обстрел. С контрактниками был российский военный советник, он ранен.
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