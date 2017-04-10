В Сирии в результате нападения боевиков погибли два российских военнослужащих, сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство обороны.



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Оба погибших служили по контракту, они находились в подразделении сирийских войск в качестве инструкторов. В сообщении минобороны говорится, что они попали под минометный обстрел. С контрактниками был российский военный советник, он ранен.

РБК вечером 10 апреля сообщал о гибели двух военных-контрактников в Сирии, которые также умерли в результате минометного обстрела. По данным издания, обстрел произошел 9 апреля. По сведениям РБК, одного из погибших звали Игорем Завидным, он служил по контракту более трех лет.

Россия ведет военную кампанию в Сирии с осени 2015 года. Российские военные поддерживают силы президента Сирии Башара Асада.

По официальным данным, в Сирии в общей сложности погибли более 30 российских военнослужащих.