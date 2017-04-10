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Тиллерсон выдвинул России ультиматум по сирийскому вопросу

11.04.2017 15:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия должна определиться, чью позицию она готова поддерживать по сирийскому вопросу: США и союзников страны или режим президента Сирии Башара Асада, Иран и движение «Хезболла». Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон по итогам встречи глав МИД стран G7 в Италии, передает Assoсiated Press.


Фото: Reuters

«Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью этого будущего и сыграть важную роль или же остаться союзником этой группы [Сирии, Ирана, «Хезболлы"], которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочной перспективе», — сказал он.

«Понятно для всех нас, что правление семьи Асада подходит к концу», — подчеркнул Тиллерсон. Однако, по его мнению, то, как это «правление закончится, и сам переходный процесс могут быть очень важными с точки зрения долговечности, стабильности внутри единой Сирии».

Минобороны России в свою очередь выразило надежду на «продуктивные переговоры», которые состоятся во время визита Тиллерсона в Россию с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, пишет агентство. В Минобороны отметили, что итоги переговоров важны не только в рамках российско-американских отношений, но и общей атмосферы на мировой арене.

Корабли Военно-морских сил США нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе войск Башара Асада в Сирии 7 апреля. Всего было выпущено свыше 50 ракет. В результате удара были поражены взлетная полоса, ангары и заправочные станции на авиабазе Шайрат.

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение нанести удар по авиабазе необходимостью предотвратить распространение химического оружия. Такое решение было принято в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую США возложили на Асада.

 
 
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Россия должна определиться, чью позицию она готова поддерживать по сирийскому вопросу: США и союзников страны или режим президента Сирии Башара Асада, Иран и...

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