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Путин: готовятся новые провокации с химоружием против властей Сирии

11.04.2017 17:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой прокомментировал происходящее в последние дни в Сирии.


Фото: Reuters

Президент рассказал, что у России есть информация о готовящихся в регионах Сирии провокациях с использованием химического оружия. Ранее США объяснили необходимость ракетного удара по сирийской авиабазе якобы использованием Сирией химоружия.

«У нас есть информация из различных источников, что подобные провокации (а я по-другому это назвать не могу) готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти», — рассказал Путин.

Россия намерена обратиться в соответствующую структуру ООН в Гааге и призвать международное сообщество расследовать подобные инциденты.

Путин заявил, что действия США в Сирии напоминают события 2003 года, когда представители Штатов в Совете Безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке.

«После этого началась военная кампания в Ираке, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене — не больше, не меньше. Все то же самое происходит сейчас, и опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: скучно, девочки. Это все мы уже видели, наблюдали», — заявил президент.

По мнению Путина, многие европейские страны поддерживают американский удар по Сирии, чтобы восстановить отношения в западном сообществе, после того, как с подачи прежней администрации США критиковали Трампа во время президентской гонки.

«Очень хорошая платформа для консолидации — Сирия, Россия, есть общий враг, замечательно. Мы готовы потерпеть, только мы надеемся, что это выйдет все-таки на какой-то позитивный тренд взаимодействия», — отметил президент России.

Также Путин считает, что для внутриамериканского потребления удар по Сирии тоже имеет свои резоны: «Просто политические противники действующего президента никуда не делись, и если что случится — на него все и свалят. Я в этом нисколько не сомневаюсь».

Напомним, в ночь на 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по аэродрому Шайрат ВВС Сирии в провинции Хомс. Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором объяснил, что такое решение принял после того, как режим Асада осуществил химическую атаку в провинции Идлиб.

Москва восприняла атаку на базу в Хомсе как акт агрессии против своего союзника.

 
 
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Путин заявил, что действия США в Сирии напоминают события 2003 года, когда представители Штатов в Совете Безопасности показывали якобы химическое оружие,...

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