﻿ Трамп утвердил решение сената о вступлении Черногории в НАТО. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп утвердил решение сената о вступлении Черногории в НАТО

11.04.2017 19:17 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп подписал акт о присоединении Черногории к НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом глава государства утвердил решение сената американского Конгресса, который 29 марта ратифицировал договор о вступлении Черногории в Североатлантический альянс. За это решение было отдано подавляющее большинство голосов: 86 «за» и только два «против».

14 февраля генсек объединения Йенс Столтенберг сообщил, что соответствующий протокол одобрили уже 24 государства-члена Североатлантического альянса.

В конце 2016 года директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что Черногория не соответствует критериям членства в НАТО. Он отметил, что в стране вооруженные силы составляют менее двух тысяч человек, а ее экономика находится в плачевном состоянии.

19 мая 2016-го страны альянса подписали протокол о вступлении Черногории, таким образом предоставив ей статус наблюдателя на заседаниях. Она сможет стать полноправным членом НАТО, когда документ будет ратифицирован всеми 28 странами-участницами организации.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 февраля генсек объединения Йенс Столтенберг сообщил, что соответствующий протокол одобрили уже 24 государства-члена Североатлантического альянса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин: готовятся новые провокации с химоружием против властей Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика