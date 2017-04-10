Санкции не являются подходящим рычагом давления на РФ по сирийскому конфликту, заявили участники встречи. Они призвали Москву определиться со своей позицией по Сирии.



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Новые санкции в отношении российского руководства не являются подходящим средством давления на Кремль по проблеме сирийского урегулирования, считают министры иностранных дел стран G7. «В настоящее время нет консенсуса по вопросу новых санкций как эффективного средства достижения наших целей», — заявил во вторник, 11 апреля, глава МИД Италии Анджелино Альфано по окончанию консультаций в тосканской Лукке.

Поддерживать диалог с Москвой по Сирии

Россию нельзя загонять «в угол», цитирует его слова агентство dpa. Вместо этого необходимо поддерживать диалог с Москвой, поскольку у нее имеются рычаги влияния на сирийского президента Башара Асада, подчеркнул Альфано. «Если Россия готова использовать свое влияние, то мы готовы сотрудничать в деле разрешения сирийского конфликта», — говорится в итоговом заявлении.

В документе также отмечается, что санкции в отношении РФ будут оставаться одним из инструментов давления на российское руководство. «В наших общих интересах, чтобы Россия вернулась к основанному на правилах мировому международному порядку в сфере безопасности и снова стала партнером, готовым к сотрудничеству. Для реализации этого принципа мы будем продолжать использовать широкий спектр инструментов международной политики, включая запретительные меры», — цитирует заявление ТАСС.

Призыв к Москве

Между тем госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Кремль занять четкую позицию по сирийскому конфликту. Россия должна выбрать, на чьей стороне она хочет выступать — вместе с США и их союзниками или вместе с сирийскими властями во главе с Башаром Асадом, а также Ираном и Хезболлой, подчеркнул представитель Вашингтона за день до визита в Москву.

Участники встречи сошлись во мнении о необходимости отстранения Асада от власти. Политическое решение сирийского конфликта не представляется возможным до тех пор, пока он находится у власти, заявил представитель Франции Жан-Марк Эйро. «Все страны G7 хотят не эскалацию военного конфликта, а политическое решение, которое не будет сопровождаться новым витком насилия», — подчеркнул глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Главы внешнеполитических ведомств семи крупнейших индустриальных государств мира также обратились к России и Ирану с призывом оказать давление на Асада и потребовать от него соблюдения конвенции о запрете на применение химического оружия.

Одновременно участники встречи поддержали решение президента США Дональда Трампа, приказавшего нанести авиаудар по сирийской военной базе Шайрат после химической атаки в провинции Идлиб. Ракетный обстрел аэродрома был «тщательно взвешенный и ограниченный ответ на это военное преступление», заявили представители «большой семерки».

Санкции за украинский конфликт остаются в силе

Кроме того, представители «большой семерки» призвали Москву выполнять минские договоренности с целью урегулирования конфликта на востоке Украины. Только после выполнения этих соглашений возможна отмена санкций, подчеркнули они. «Срок действия санкций напрямую зависит от полного выполнения минских договоренностей Россией, а также уважения суверенитета Украины», — говорится в итоговом документе.

После встречи в Лукке госсекретарь США Рекс Тиллерсон вылетел в Москву, где 12 апреля встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.