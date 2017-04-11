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Полиция: взрывы в Дортмунде были нацеленным нападением на футбольную команду "Боруссия"

12.04.2017 01:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Взрывы у автобуса футбольной команды «Боруссия», которые прогремели 11 апреля, были спланированным нападением на команду, заявил на пресс-конференции глава полиции города Грегор Ланге. Также у места происшествия нашли записку от злоумышленника с признанием ответственности за взрыв, передает ТАСС.


Фото: Reuters

Правоохранительные органы рассматривают все версии произошедшего, но приоритетную пока не выделяют.

«Рядом с местом происшествия была найдена записка. Ее подлинность сейчас проверяется. В записке содержится признание ответственности за взрыв», — рассказала представитель прокуратуры Сандра Люке.

Правоохранители изучают достоверность оставленного послания. Другие подробности пока не сообщаются.

Вечером 11 апреля возле автобуса дортмундской «Боруссии», перед отправлением команды из отеля на домашний четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Монако», прогремело три взрыва. Взрывное устройство находилось поблизости от автобуса в кустах. Взрывом были пробиты покрышки колес и выбиты некоторые стекла. От осколков стекла пострадал испанский защитник команды Марк Бартра, с ранением руки он доставлен в больницу. Матч в Дортмунде, на который ехала команда перенесли на 12 апреля.

 
 
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Также у места происшествия нашли записку от злоумышленника с признанием ответственности за взрыв

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