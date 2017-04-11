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Полиция: взрывы в Дортмунде были нацеленным нападением на футбольную команду "Боруссия"
12.04.2017 01:18 — Новости Мира | Tut.by
Взрывы у автобуса футбольной команды «Боруссия», которые прогремели 11 апреля, были спланированным нападением на команду, заявил на пресс-конференции глава полиции города Грегор Ланге. Также у места происшествия нашли записку от злоумышленника с признанием ответственности за взрыв, передает
Правоохранительные органы рассматривают все версии произошедшего, но приоритетную пока не выделяют.
«Рядом с местом происшествия была найдена записка. Ее подлинность сейчас проверяется. В записке содержится признание ответственности за взрыв», — рассказала представитель прокуратуры Сандра Люке.
Правоохранители изучают достоверность оставленного послания. Другие подробности пока не сообщаются.
Вечером 11 апреля возле автобуса дортмундской «Боруссии», перед отправлением команды из отеля на домашний четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Монако»,
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Также у места происшествия нашли записку от злоумышленника с признанием ответственности за взрыв
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