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США: Россия пытается помочь Асаду уйти от ответственности за химическую атаку

12.04.2017 00:33 — Новости Мира | Tut.by  
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США считают, что Россия распространяла противоречивую информацию о химической атаке в Сирии 4 апреля с целью «посеять сомнение внутри мирового сообщества». Об этом говорится в докладе американских спецслужб, который был опубликован 11 апреля, сообщает The New York Times.

«Сирийский режим и его главный союзник — Россия — пытались запутать мировое сообщество в вопросе, кто несет ответственность за применение химического оружия против сирийского народа в этой и других атаках», — сказано в документе.

В докладе отмечается, что Россия сперва отвергла сам факт атаки, называя все свидетельства фальшивыми, а затем утверждала, что массовое отравление произошло из-за авиаудара по складу террористов с химоружием.

Бомбардировка эта, как утверждали в РФ, произошла днем в 11.30-12.30, хотя первые сообщения об атаке появились в соцсетях около семи утра. Кроме того, спутниковые снимки подтверждают попадание снаряда на дорогу, а не в здание, сказано в докладе.

В США также уверены, что сирийские повстанцы не в состоянии сфальсифицировать такое количество разнообразных свидетельств с места атаки и из больниц, которые при этом могли бы обмануть СМИ и спецслужбы.

Действия России, утверждается в докладе, укладываются в «знакомый паттерн» и заключаются в распространении «различных противоречивых утверждений с целью посеять сомнение внутри мирового сообщества». По мнению США, Россия так действовала и ранее, пытаясь скрыть применение режимом Асада химического оружия.

В докладе сказано, что США уверены в использовании в химической атаке нервно-паралитического газа зарина; по мнению спецслужб, Сирия спланировала атаку в ответ на наступление повстанцев в провинции Хама. В конце марта и в день бомбардировки на аэродроме Шайрат были люди, которых связывают с сирийской программой химического оружия.

4 апреля в сирийской провинции Идлиб более 80 человек погибли в результате химической атаки. Западные страны утверждают, что атаку организовали силы президента Сирии Башара Асада. Дамаск и поддерживающая Асада Россия отрицают, что у сирийской армии есть доступ к химическому оружию.

7 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по аэродрому сирийских ВВС, с которого, как утверждает Пентагон, вылетали самолеты с химическим оружием.

 
 
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США считают, что Россия распространяла противоречивую информацию о химической атаке в Сирии 4 апреля с целью "посеять сомнение внутри мирового сообщества".

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