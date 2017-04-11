США считают, что Россия распространяла противоречивую информацию о химической атаке в Сирии 4 апреля с целью «посеять сомнение внутри мирового сообщества». Об этом говорится в докладе американских спецслужб, который был опубликован 11 апреля, сообщает The New York Times .

«Сирийский режим и его главный союзник — Россия — пытались запутать мировое сообщество в вопросе, кто несет ответственность за применение химического оружия против сирийского народа в этой и других атаках», — сказано в документе.

В докладе отмечается, что Россия сперва отвергла сам факт атаки, называя все свидетельства фальшивыми, а затем утверждала, что массовое отравление произошло из-за авиаудара по складу террористов с химоружием.

Бомбардировка эта, как утверждали в РФ, произошла днем в 11.30-12.30, хотя первые сообщения об атаке появились в соцсетях около семи утра. Кроме того, спутниковые снимки подтверждают попадание снаряда на дорогу, а не в здание, сказано в докладе.

В США также уверены, что сирийские повстанцы не в состоянии сфальсифицировать такое количество разнообразных свидетельств с места атаки и из больниц, которые при этом могли бы обмануть СМИ и спецслужбы.

Действия России, утверждается в докладе, укладываются в «знакомый паттерн» и заключаются в распространении «различных противоречивых утверждений с целью посеять сомнение внутри мирового сообщества». По мнению США, Россия так действовала и ранее, пытаясь скрыть применение режимом Асада химического оружия.

В докладе сказано, что США уверены в использовании в химической атаке нервно-паралитического газа зарина; по мнению спецслужб, Сирия спланировала атаку в ответ на наступление повстанцев в провинции Хама. В конце марта и в день бомбардировки на аэродроме Шайрат были люди, которых связывают с сирийской программой химического оружия.

4 апреля в сирийской провинции Идлиб более 80 человек погибли в результате химической атаки . Западные страны утверждают, что атаку организовали силы президента Сирии Башара Асада. Дамаск и поддерживающая Асада Россия отрицают, что у сирийской армии есть доступ к химическому оружию.

7 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по аэродрому сирийских ВВС, с которого, как утверждает Пентагон, вылетали самолеты с химическим оружием.