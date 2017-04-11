|
Трамп о ситуации в Сирии: Если бы Россия не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было
12.04.2017 06:30 — Новости Мира | Tut.by
Ситуация в Сирии была бы лучше, если бы Россия «не поддержала» президента Сирии Башара Асада. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business.
Как отмечает телеканал, Трамп, в частности, назвал Асада животным. «Если бы Россия не вмешалась и не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было», — заявил Трамп, говоря о ситуации в Сирии.
«Если честно, то (президент РФ Владимир) Путин поддерживает человека, который является по-настоящему злым человеком», — утверждал Трамп, говоря про Асада. «Я думаю, это очень плохо для России, очень плохо для человечества, очень плохо для этого мира», — сказал президент США.
Трамп также заявил, что на его решение отдать приказ
«Мы ударили по ним очень сильно», — отметил Трамп в интервью, которое будет показано полностью сегодня позднее. «Означает ли это, что мы окажемся вовлечены в Сирии? Нет. Но если я увижу, что они применяют газ или какие-то вещи…», — сказал Трамп, не закончив предложение до конца. Хозяин Белого дома также утверждал, что «даже худшие тираны в мире не использовали такой газ», который якобы применили сирийские власти.
Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу Трампа запустили крылатые ракеты по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация в Сирии была бы лучше, если бы Россия "не поддержала" президента Сирии Башара Асада.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии