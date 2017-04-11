Тереза Кларк трижды была свидетелем казни незнакомых ей людей. В первый раз она ухватилась было за руку мужа, но впоследствии перестала переживать по поводу наблюдаемого.



Тереза и Ларри Кларк неоднократно вызывались наблюдать смертную казнь. Фото из Facebook

Эта семейная пара из городка Уэйнсборо в штате Вирджиния добровольно вызывается присутствовать при приведении в исполнение смертных приговоров. Правда, наблюдать первую казнь муж Терезы, 63-летний Ларри, отправился в одиночку.

«Ему было очень любопытно, Я отвезла его, а потом засыпала вопросами, — рассказывает Тереза. — И он сказал мне: ты должна это увидеть».

И она увидела. В 1998 году супруги отправились на свое первое совместное наблюдение за казнью — приводился в исполнение приговор Дугласу Бьюкенену, получившему высшую меру наказания за убийство отца, мачехи и двух сводных братьев.

Подобные Терезе и Ларри Кларкам свидетели — юридическая необходимость. В штате Вирджиния, как и в некоторых других американских штатах, где существует смертная казнь, по закону требуется, чтобы на церемонии присутствовали свидетели — люди, не имеющие отношения к преступлению.

«Добровольцы исполняют роль понятых и при отсутствии обычной публики наблюдают за приведением приговоров в исполнение, — рассказывает Роберт Данэм, исполнительный директор Информационного центра по смертным казням. — Этого требует правило публичности подобных процедур».

В вечер казни тюремный автобус отвез Терезу, Ларри и других добровольцев в местное исправительное учреждение Гринсвилл. Пообщавшись с журналистами в кафетерии, они затем отправились в специальную небольшую комнату.

В ярко освещенном помещении было большое смотровое окно. Шторки раскрылись, и наблюдающие увидели каталку. Затем появился Бьюкенен.

Когда ему предложили произнести последнее слово, он ответил: «Давайте уже, поехали. Я готов».

Как рассказывает Тереза, в момент казни заключенные смотрят прямо на комнату для наблюдателей, и стоит полная тишина.

«Очень странное ощущение, когда на тебя смотрит человек, который вот-вот умрет», — говорит она.

После приведения приговора в исполнение врач признает заключенного мертвым, и шторки задвигаются. Добровольцев благодарят за оказанную услугу и отправляют по домам.

Эта практика недавно наделала много шуму, когда директор службы исправительных заведений штата Арканзас Уэнди Келли стала зазывать добровольцев во время собрания одной из местных общин, рассказав, что в штате запланированы восемь казней в течение 11 дней, но очень трудно найти достаточное количество свидетелей.

По законам штата, за казнью должны наблюдать не менее шести «уважаемых граждан», они обязаны «засвидетельствовать тот факт, что приговор приведен в исполнение в соответствии с законом».

Ее пиаровский ход сработал: в Арканзасе выстроилась очередь желающих.

39-летняя Бет Виел из Джэксонвилла в Арканзасе написала письмо Келли: «Просьба расценивать это письмо как мою формальную просьбу стать добровольным свидетелем восьми предстоящих казней. Я с радостью готова помочь семьям жертв увидеть ПРАВОСУДИЕ в действии».

77-летний Фрэнк Виланд живет и работает в Линчберге, штат Вирджиния. Он вызвался добровольцем наблюдать за четырьми казнями. Он утверждает, что хочет таким образом оказать поддержку правосудию.

В последний раз Виланд присутствовал во время смертной казни в 2006 году, когда приговоренный Брэндон Хедрик предпочел электрический стул смертельной инъекции.

«Этот парень жил неподалеку от меня, и я знаком с некоторыми людьми, знавшими его. Они рассказывали, что он боялся уколов», — со смешком рассказывает Виланд.

Он смотрел, как Хедрика пристегивают ремнями к креслу, как смотритель кладет ему на голову губку, чтобы легче проходил разряд тока. «И следующее, что случилось, было — бум!» — рассказывает он.

«Я смотрел на его руки на подлокотниках кресла и сказал себе, что он наверняка стиснет их. Но этого не произошло. А звук был, как будто удар. Он не бился в конвульсиях, ничего подобного. Если бы у меня был такой выбор, я бы тоже выбрал электрическое кресло».

«Единственное, что хоть как-то указывало на то, что с ним происходит, был небольшой дымок, исходивший от его ног».

И все же подобный опыт наблюдения оставляет серьезное впечатление. «Я вновь и вновь проигрывал все это перед глазами, — говорит Виланд. — Не знаю, почему. Не мог удержаться».

Тереза Кларк рассказывает, что было с ней на следующий день после того, как она увидела первую в своей жизни смертную казнь: «Я сидела в машине во время красного сигнала светофора и смотрела в зеркало заднего вида. И клянусь, я увидела человека, которого только что на моих глазах казнили!»

«Эта картина на всю жизнь остается в твоей голове.» Тем не менее Тереза настаивает: «Если бы сейчас меня позвали, я бы опять пошла».

«Мне тогда пришло на ум — я и сейчас так считаю — эти люди знают, что вот-вот умрут. А те, кого они убили, не знали. У этих все же есть возможность попрощаться, сказать последнее слово. Я им нисколько не сочувствую».

Гарет Эванс, корреспондент Би-би-си, Вашингтон