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Кто воюет за Идлиб. Какие силы сражаются за сирийскую провинцию, в которой произошла химатака
12.04.2017 08:11 — Новости Мира | Tut.by
Сирийская провинция Идлиб, где на прошлой неделе от отравления при химической атаке погибли десятки людей, сейчас остается единственной провинцией в стране, которая практически полностью находится под контролем повстанцев. На территории Идлиба действуют более десятка вооруженных оппозиционных группировок, в том числе аффилированных с «Аль-Каидой», которые сражаются между собой за влияние в провинции.
Провинция Идлиб на севере Сирии сейчас остается единственным регионом в арабской республике, который практически полностью контролируется повстанцами. Именно в Идлиб под контролем представителей Турции и Центра по примирению сторон Минобороны России вывозили боевиков вместе с их семьями из Алеппо, который был полностью занят правительственными силами в конце декабря 2016 года. Тогда сирийское руководство ставило перед собой цель сосредоточить все оппозиционные силы в Идлибе, чтобы впоследствии окружить его.
Эта провинция (мухафаза) находится у границы с Турцией между мухафазами Латакия, Хама и Алеппо, значительная часть которых контролируется правительственными силами. Повстанцы в Идлибе оказались фактически окружены войсками президента Сирии Башара Асада и прижаты к турецкой границе.
Город Хан-Шейхун на шоссе между Идлибом и Хамой, где на прошлой неделе десятки людей погибли от отравления при применении химического оружия, был захвачен боевиками запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» еще в 2014 году.
«Джебхат ан-Нусра» считалась сирийским подразделением «Аль-Каиды», другой запрещенной в России организации, пока не открестилась от нее в июле прошлого года.
Тогда же группировка сменила название на «Джебхат Фатх аш-Шам» (Jabhat Fateh al-sham, JFS). 28 января 2017 года она объявила о том, что объединяется с четырьмя более мелкими вооруженными формированиями для создания нового альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS). После этого упоминания JFS исчезли из пропаганды группировки.
В марте 2017 года арабское издание Al-Masdar со ссылкой на заявление посольства США в Сирии сообщило о признании Вашингтоном HTS продолжением «Джебхат ан-Нусры» и организацией, связанной с «Аль-Каидой». При этом журналисты называли HTS самой многочисленной оппозиционной группировкой в Сирии.
В конце марта в социальных сетях распространилась фотография, свидетельствующая о том, что в руки боевиков группировки попал один из новейших российских танков Т-90, которые Москва поставила сирийской правительственной армии. То, что на фото изображен именно Т-90, «Газете.Ru» подтвердили военные эксперты.
Лидером HTS стал Хашим аш-Шейх, также известный как Абу Джабир. 9 февраля он выпустил заявление о том, что новая группировка является независимым формированием, а не продолжением прежних организаций. Как предполагает «Би-би-си», это заявление является попыткой дистанцироваться от «Аль-Каиды», от которой группировка уже открещивалась до смены названия.
Аффилированность «Джебхата ан-Нусры» с «Аль-Каидой» осложняло положение группировки в Сирии, так как создавала серьезные юридические препятствия для тех, кто ее поддерживает. Сам Абу Джабер рассказывал Al Jazeera, что связи с «Аль-Каидой» привлекали к группе нежелательное внимание, которое мешало ее революционным действиям, направленным против режима Асада.
В своем заявлении Абу Джабир рассказал, что в состав HTS, помимо JFS, вошли также группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки» (одна из крупных радикальных группировок в провинции Алеппо, ставшая известной после публикации видео казни пленного подростка), «Фронт Ансар ад-Дин», базирующаяся преимущественно в Хомсе «Джейш ас-Сунна», а также «Лива аль-Хаг», которая действует в Идлибе, Алеппо и Хаме.
Сам Абу Джабир до HTS возглавлял группировку «Ахрар аш-Шам», одно из наиболее крупных оппозиционных объединений в Идлибе, которое не вошло в новый альянс. Абу Джабир стал ее лидером в 2014 году, когда все руководство группировки погибло в результате взрыва. В июне 2015 года группировка установила контроль практически над всей территорией Идлиба: представитель «Ахрар аш-Шам» тогда заявил, что она контролирует 99% провинции.
По данным «Би-би-си», Абу Джабир родился в 1968 году на севере провинции Алеппо. Во время войны в Ираке он предположительно воевал на стороне «Аль-Каиды» и помогал попасть в страну сирийским джихадистам. Позже он был арестован в Сирии и стал одним из многих исламистов, которые были освобождены по амнистии в 2011 году.
В конце января между группировками HTS и «Ахрар аш-Шам», которые с самого начала вместе выступали против сирийского правительства, произошел конфликт на фоне переговоров по Сирии в Астане. В ходе первого раунда астанинских встреч впервые за один стол переговоров сели представители Дамаска и оппозиции, хотя прямого контакта без посредников не получилось: на встрече также присутствовали представители стран — гарантов перемирия (России, Турции и Ирана).
Турция, которая поддерживает «Ахрар аш-Шам», смогла убедить большинство умеренных повстанческих группировок, которые она также поддерживает, принять участие в переговорах в Астане. Вместе с тем представители «Ахрар аш-Шам» на встречу не приехали: они неоднократно отказывались участвовать в переговорах в основном из-за внутренних разногласий.
После переговоров в Астане в конце января HTS, на которую не распространяется режим прекращения огня, начала наступление на позиции повстанческой группировки «Джейш аль-Муджахидин» к северу от Алеппо. Из-за этого в провинции Идлиб началось противостояние между радикальными исламистами из HTS с одной стороны и «Ахрар аш-Шам» и более мелкими группировками, поддерживаемыми Западом, с другой. Сирийский аналитик Сэм Хеллер предположил в разговоре с Al Jazeera, что наступление боевиков HTS было попыткой ликвидировать группировки, участвовавшие в переговорах, и убедить их вступить в HTS.
«Ахрар аш-Шам», которая хоть и не присутствовала на переговорах в Астане, признается умеренной, в том числе и Россией, а также получает помощь со стороны Турции.
В Идлибе группировка стоит перед серьезным выбором: согласившись участвовать в последующих международных переговорах, она усугубит свой конфликт c HTS, что еще сильнее расколет оппозицию на севере Сирии.
Ранее представители HTS ожидали, что наиболее радикальные члены «Ахрар аш-Шам», такие как Абу Джабир, убедят остальных участников группировки примкнуть к их альянсу. Однако бывший лидер «Ахрар аш-Шам» вместо этого предпочел выйти из группировки, рассказал Al Jazeera сотрудник Арабского центра политических исследований Хамзех аль-Мустафа. По его словам, ранее сторонники жесткой линии, из-за которых происходили идеологические расколы внутри группировки, уже покинули «Ахрар аш-Шам», и более умеренные члены организации стали сильнее влиять на ее повестку.
«Умеренные [члены «Ахрар аш-Шам"] продвигают идеи, более приближенные сирийскому народу, а сторонники жесткой линии хотят присоединиться к HTS», — пояснил он.
Кроме того, присоединившись к HTS, другие группировки ставят себя под авиаудары не только сирийских правительственных сил и России, но и международной коалиции, возглавляемой США.
Вступление в HTS поможет повстанцам избежать войны друг с другом в Идлибе, однако будет стоить им поддержки одного из их основных спонсоров — Турции, говорит сирийский аналитик Сэм Хеллер. «Турки ясно дали понять этим группировкам, в том числе и „Ахрар аш-Шам“, что если они присоединятся к HTS или аффилированным с „Аль-Каидой“ структурам, то им конец», — сказал он.
Иранское правительственное агентство Fars в середине февраля обвинило в поддержке HTS Катар и Саудовскую Аравию. По его данным, Доха и Эр-Рияд возобновили оказание помощи группировке в этом году. Усиление поддержки бывшей «Джебхат ан-Нусры» направлено на то, чтобы усилить ее позиции перед группировкой «Ахрар аш-Шам», которую поддерживает Турция. Официально руководство Катара и Саудовской Аравии факт оказания помощи террористам не подтверждало.
В результате отравления
7 апреля США
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Сирийская провинция Идлиб, где на прошлой неделе от отравления при химической атаке погибли десятки людей, сейчас остается единственной провинцией в стране,...
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