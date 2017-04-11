В конце марта стало известно, что Иванка Трамп — дочь 45-го президента США Дональда Трампа — станет советником президента на неоплачиваемой основе. Она будет заниматься делами этики. Хотя неофициально ей приписывают полномочия гораздо шире. Например, утверждается, что именно Иванка повлияла на отца в вопросе о нанесении ракетного удара по Сирии.

Иванка Трамп начинала свою карьеру как модель, теперь занимается успешным бизнесом, пишет книги, посвященные успеху, является матерью троих детей и женой Джареда Кушнера — американского бизнесмена, предки которого родом из Беларуси. Иванка стремительно набирает популярность среди американских женщин.



Иванка Трамп, сенатор США Тим Скотт и президент США Дональд Трамп после посещения Национального музея истории и культуры афроамериканцев. Вашингтон, США. 21 февраля, 2017 года. Фото: Jonathan Ernst / Reuters



Иванка Трамп во время интервью перед показом коллекции Брайана Рейеса на Нью-Йоркской неделе моды, 19 февраля 2009 года. Фото: Carlo Allegri / Reuters

СМИ приписывают статус первой леди именно ей, а не жене Трампа Меланье. Это связано с тем, что в ходе президентской кампании Иванка активно поддерживала отца и агитировала голосовать за него на выборах.

Скорее всего, дочь Трампа будет часто фигурировать в новостях по поводу различных решений Белого дома, в том числе и ее отца, поэтому с ней стоит познакомиться поближе. Путь от модели до советника президента можно проследить в фотографиях Reuters.



Кандидат в президенты Дональд Трамп целует дочь Иванку Трамп на Республиканском Национальном съезде в Кливленде, штат Огайо. 21 июля, 2016 года. Фото: Rick Wilking / Reuters



Дочь кандидата в президенты Иванка Трамп проверяет звук во время выступления Трампа на Республиканском Национальном собрании в Кливленде, США. 21 июля, 2016 года. Фото: Rick Wilking / Reuters



Иванка Трамп на подиуме показа мод в честь мероприятия, организованного для смены названия материнской компании журнала Seventeen. 18 ноября, 1997 года. Фото: Reuters



Иванка играет в гольф во время открытия поля Trump International Golf Links около Абердина, северо-восточная часть Шотландии. 10 июля 2012 года. Фото: David Moir / Reuters



Агент Секретной службы следит за тем, как Эрик Трамп, Дональд Трамп, Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший позируют после пресс-конференции на Turnberry Golf Course в Turnberry, Шотландия. 24 июня, 2016 года. Carlo Allegri / Reuters



Канцлер Германии Ангела Меркель в окружении Иванки Трамп и генерального директора Schaeffler Клауса Розенфельда (третий слева) принимает участие в круглом столе с президентом Дональдом Трампом в Белом Доме в Вашингтоне, США. 17 марта, 2017 года. Jonathan Эрнст / Reuters



Иванка Трамп с дочерью Арабеллой Роуз Кушнер идут на молитвенную службу с участием Дональда Трампа на следующее утро после его инаугурации в Вашингтоне, США. 21 января, 2107 года. Kevin Lamarque / Reuters



Муж Иванки Трамп держит ее руку во время пресс-конференции с участием Дональда Трампа и короля Иордании Абдаллы. Вашингтон, США. 5 апреля 2017 года. Кевин Ламарк / Reuters



Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером покидают клуб Mar-a-Lago в Палм-Бич, штат Флорида, США. Carlos Barria / Reuters



Во время показа коллекции Брайана Рейеса на Нью-Йоркской неделе моды. 19 февраля, 2009 года. Carlo Allegri / Reuters



Иванка Трамп выступает на Саммите журнала Fortune «Самые влиятельные женщины» в Вашингтоне. Kevin Lamarque / Reuters



Иванка Трамп присоединяется к совместной конференции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа 17 марта, 2017 года. Jim Bourg / Reuters