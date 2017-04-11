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Умер один из пострадавших из-за теракта в метро Петербурга

12.04.2017 12:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 14 человек — в больнице скончался один из пострадавших. Об этом ТАСС сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.


Фото: Reuters

«Да, я подтверждаю», — сказала она, отвечая на вопрос, действительно ли один из пострадавших скончался.

3 апреля, около 14.40 по минскому времени, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек пострадали, 8 из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов. По подозрению в причастности ко взрыву задержаны восемь человек. Шесть из них были пойманы в Петербурге, еще двое — в Москве.

 
 
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Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

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