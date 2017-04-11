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Путин заявил о деградации отношений с США при Трампе

12.04.2017 12:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Уровень доверия на рабочем уровне с властями США «не стал лучше». Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир», передает «Интерфакс».

Этот уровень «скорее всего, деградировал», — добавил Путин. Так он ответил на вопрос о том, стали ли хуже отношения между США и Россией при Трампе, нежели при предыдущем президенте, Бараке Обаме.

​По словам Путина, уровень доверия упал «особенно на военном уровне».

Ранее, 10 февраля Владимир Путин заявил о готовности к восстановлению отношений с США. При этом он поприветствовал позицию Трампа по этому вопросу. Тогда президент заявил о том, что российско-американские отношения за прошедшие пять лет «сильно деградировали». При этом ответственность за нормализацию двусторонних отношений, как заявил Путин, должны нести и США. Президент отметил, что страны могли бы объединить усилия в решении ряда международных вопросов. в частности, в борьбе с терроризмом.

 
 
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По словам Путина, уровень доверия упал "особенно на военном уровне".

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