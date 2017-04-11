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Грузия отказалась от российского газа

12.04.2017 13:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что до конца 2017 года страна не заключит ни одной сделки по покупке российского газа, сообщает «Business Грузия».

Издание со ссылкой на минэнерго также сообщает, что в январе-марте 2017 года объем закупок природного газа из России составил 100 миллионов кубических метров, в феврале — 70 миллионов кубических метров.

С апреля Грузия полностью перейдет на снабжение населения и предприятий газом из Азербайджана.

Минэнерго страны также приводит прогноз объемов поставок газа. Так, в 2017 году из Азербайджана в Грузию поступит 2,347 млрд кубометров (95,5%), весь объем — 2,457 млрд кубометров.

 
 
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С апреля Грузия полностью перейдет на снабжение населения и предприятий газом из Азербайджана.

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