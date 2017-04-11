Совершена спланированная атака на футбольный клуб «Боруссия»: три взрыва прогремели, когда автобус с футболистами находился в трех километрах от стадиона "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.

Полиция Дортмунда рассматривает взрывы как спланированное нападение на команду: на месте одного из взрывов обнаружено письмо с признанием вины.

"Взрывы прогремели сразу же после отъезда из отеля", - написал в Фейсбуке гендиректор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

"Три взрывных устройства были подложены на обочине дороги и приведены в действие. Вся команда в шоке. Мы должны это преодолеть. Для игроков это будет непросто. Я надеюсь, что команда как-то сможет вернуться на поле", - добавил он.

Защитник клуба и сборной Испании Марк Бартра был доставлен в больницу с легкими ранениями руки, сообщает Русская служба Би-би-си.

Следствие отрабатывает версию о причастности к взрывам левых радикалов из движения антифашистов. Поводом для ее появления стали анонимные посты с признанием в организации взрыва. Первый пост, появившийся в ночь после дня взрыва, был удален, сейчас полиция изучает аналогичную публикацию.

"Сегодня мы при помощи самодельных бомб атаковали автобус BVB (клуба "Боруссия") - символ политики футбольного клуба, который недостаточно активно противодействует расистам, нацистам и правым популистам", - говорилось в удаленном посте.

Однако подтверждений о причастности "антифа" к появлению этих сообщений нет.

«Исламистский след»

Признательная записка, найденная на месте взрывов у автобуса, начинается словами "Во имя Аллаха, милостивого и милосердного". Поэтому немецкая полиция вынуждена прорабатывать «исламистский след» атаки на футболистов.

Как сообщает Немецкая волна, в письме упоминаются теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии участвуют в убийстве мусульман халифата так называемого "Исламского государства".

Авторы записки заявляют, что спортсмены и другие известные личности "в Германии и других странах-крестоносцах" значатся в "смертном списке "Исламского государства". Анонимы заявляют, что намерены «воевать» до тех пор, пока немецкие Tornado не будут выведены из Сирии, и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.

«Боруссия» встретится с «Монако» сегодня вечером

Взрыв около автобуса местной "Боруссии" раздался в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов по футболу с "Монако". Раненный защитник Марк Бартра был прооперирован в связи с переломом запястья, пострадал также полицейский, сопровождавший автобус "Боруссия" на мотоцикле.

По соображениям безопасности матч был перенесен на сегодня, 12 апреля, он состоится в 19-45 (мск).