Бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад неожиданно принял решение вновь баллотироваться на президентский пост. В среду, 12 апреля, он вместе со своим многолетним заместителем Хамидом Багаи зарегистрировался в министерстве внутренних дел для участия в президентских выборах 19 мая.



Махмуд Ахмадинежад, 2005 год. Фото: Reuters

Ранее Ахмадинежад объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру, после того как его отсоветовал от этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Неделю назад экс-президент заявил, что поддерживает кандидатуру Багаи, по мнению наблюдателей — в качестве серого кардинала.

12 апреля он подтвердил, что не отказывается от своего обещания не баллотироваться самому. По словам Ахмадинежада, он зарегистрировался в качестве кандидата «исключительно в поддержку Багаи».

Первый этап избирательной кампании в Иране начался 11 апреля с открытием регистрации кандидатов. Подать заявки в министерство внутренних дел можно в течение четырех дней. Затем Совет стражей конституции будет проверять, насколько кандидаты выполняют необходимые условия и соответствуют идеологическим критериям. Затем 11 мая начнется недельная предвыборная борьба.