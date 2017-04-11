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Президент России пообещал не допускать "цветных революций" в стране

12.04.2017 14:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин рассказал, что власти не допустят «цветных революций» в стране. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «Мир 24», опубликованном в среду, 12 апреля.

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», — сказал российский лидер.

Днем ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что противодействие этой угрозе в том числе обсуждается на совместных учениях Организации договора о коллективной безопасности. По его словам, взаимодействие стран помогает держать в поле зрения общие региональные проблемы: наркотрафик, терроризм и «внешнее вмешательство по типу „цветных революций“».

В середине марта сообщалось, что группа американских сенаторов от Республиканской партии направила письмо госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой расследовать попытки администрации бывшего главы государства Барака Обамы вмешаться в выборы в ряде стран Европы, Африки и Латинской Америки путем финансирования политических партий.

В сентябре 2015 года Путин в интервью американскому журналисту Чарли Роузу указал на причастность Вашингтона к свержению легитимного президента Украины Виктора Януковича. Он также назвал такой подход к решению спорных внутриполитических вопросов «абсолютно неприемлемым».

 
 
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Такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Мир 24".

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