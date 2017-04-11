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Число жертв питерского теракта выросло
12.04.2017 16:41 — Новости Мира | БДГ
Количество погибших от взрыва в метро Санкт-Петербурга выросло: в больнице скончался один из пострадавших.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на городские власти Петербурга, число погибших от теракта в метро выросло до 15 человек. От полученных ран в ночь на 12 апреля в военно-медицинской академии умер еще один пострадавший. Еще три человека по-прежнему остаются в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести, 40 пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, почти трем десяткам человек помощь оказывается амбулаторно. Всего число пострадавших составило 102 человека, среди госпитализированных - один ребенок.
Как сообщил Следственный комитет РФ, в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге, а также двое в Москве.
Фото: © AFP 2017
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Количество погибших от взрыва в метро Санкт-Петербурга выросло: в больнице скончался один из пострадавших.
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