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Число жертв питерского теракта выросло

12.04.2017 16:41 — Новости Мира | БДГ  
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Количество погибших от взрыва в метро Санкт-Петербурга выросло: в больнице скончался один из пострадавших.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на городские власти Петербурга, число погибших от теракта в метро выросло до 15 человек. От полученных ран в ночь на 12 апреля в военно-медицинской академии умер еще один пострадавший. Еще три человека по-прежнему остаются в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести, 40 пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, почти трем десяткам человек помощь оказывается амбулаторно. Всего число пострадавших составило 102 человека, среди госпитализированных - один ребенок.

Взрыв между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел днем 3 апреля, чуть позднее на станции метро «Площадь Восстания» была обнаружена еще одна бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель. Ее обезвредили. По версии следствия, непосредственным исполнителем теракта был Акбаржон Джалилов: он выступал в роли смертника. Предполагается также, что именно он оставил взрывное устройство и на станции «Площадь Восстания».

Как сообщил Следственный комитет РФ, в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге, а также двое в Москве.

Фото: © AFP 2017

 
 
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Количество погибших от взрыва в метро Санкт-Петербурга выросло: в больнице скончался один из пострадавших.

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