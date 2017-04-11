Associated Press опубликовало расследование, по результатам которого пришло к выводу, что за последние 12 лет по всему миру было зафиксировано почти 2 тыс. случаев сексуальных домогательств со стороны миротворцев и персонала ООН.



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Миротворцы и сотрудники миссий ООН на протяжении последних 12 лет систематически совершали сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и женщин, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные собственного расследования деятельности миротворческих миссий по всему миру.

Агентство за этот период времени опросило более 300 жертв сексуального насилия и собрало более 2 тыс. заявлений о сексуальном насилии, совершенном миротворцами из 23 стран мира.

К примеру, по данным агентства, 134 миротворца из Шри-Ланки систематически эксплуатировали девять детей на Гаити с 2004 по 2007 год. Такие данные содержатся в докладе ООН, предназначенном для внутреннего пользования, сообщает агентство. Из упомянутых в докладе миротворцев 114 были отправлены домой, однако никто из них не был заключен в тюрьму, отмечает AP.

Агентство интервьюировало жертв сексуальных преступлений, а также действующих и бывших чиновников ООН, чтобы выяснить, что было сделано, чтобы установить вину и наказать тех, кого подозревают в совершении насилия. Согласно выводам авторов расследования сотрудники миротворческих миссий ООН не могут быть осуждены или наказаны самой организацией, поэтому обвинить или наказать за сексуальные преступления миротворцев могут только власти стран, чьи граждане состоят в этих миссиях, указывают авторы доклада.

«За редкими исключениями, лишь немногие страны ответили на неоднократные просьбы, в то время как имена лиц, признанных виновными, сохраняются в тайне», — пишут авторы исследования. Таким образом, подозреваемые в совершении преступлений сексуального характера избегают ответственности.

В марте Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш объявил о новых мерах по борьбе с сексуальным насилием и эксплуатацией со стороны миротворцев и других сотрудников миссий, указывает AP. «Мы не потерпим тех, кто позволяет себе сексуальную эксплуатацию или попустительствует сексуальному насилию. Мы не позволим никому скрыть эти преступления с флагом ООН», — сказал он.

Это воззвание, как отмечает агентство, «удручающе знакомо»: более десяти лет назад ООН подготовила доклад с обещанием принять меры по прекращению сексуального насилия со стороны миротворцев, однако большинство реформ так и не было проведено. Авторы исследования отмечают, что остановить насилие возможно, только если в ООН будет заключено соглашение о преследовании за такие преступления.