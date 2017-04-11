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Британский таблоид выплатит почти 3 млн долларов Мелании Трамп по делу о клевете на первую леди

12.04.2017 20:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Британский таблоид The Daily Mail извинился перед супругой президента США Меланией Трамп за статью о ее прошлом, которая не соответствовала действительности, и согласился выплатить компенсацию первой леди. Об этом говорится в сообщении на сайте издания в среду, 12 апреля.


Официальный портрет Мелании Трамп. Фото: whitehouse.gov

Речь идет о статье, опубликованной в The Daily Mail 20 августа 2016 года, в которой говорилось, что, по слухам, жена Трампа в 1990-х годах, будучи профессиональной моделью, якобы подрабатывала, оказывая эскорт-услуги. Из материала также следовало, что со своим нынешним мужем Мелания, возможно, на самом деле познакомилась на три года раньше, чем об этом сообщается официально.

Адвокаты Мелании Трамп подали иск в суд на 150 миллионов долларов против издательского дома Associated Newspapers, которому принадлежит газета. В иске говорилось, что статья содержала не соответствующие действительности и порочащие первую леди утверждения.

Издание сразу же удалило статью с сайта, но отказалось приносить извинения. Суд в Мэриленде отклонил иск о клевете против газеты на основании того, что в штате нет филиалов The Daily Mail, а рассматривать иск в отношении иностранных СМИ суд счел невозможным. Однако супруга американского лидера подала повторный иск в нью-йоркский суд.

В итоге издание согласилось со всеми доводами обвинения и решило выплатить компенсацию и оплатить понесенные Меланией Трамп расходы на адвокатов.

Сумму компенсации The Daily Mail не сообщает, однако The Wall Street Journal пишет, что речь идет о сумме в 2,9 млн долларов.

Это не первый случай неприятных выпадов в адрес Мелании Трамп и не первое опровержение клеветнических утверждений. Так, в феврале журналист американской газеты The New York Times Джейкоб Бернштайн, который ранее на светском мероприятии в рамках Недели моды в Нью-Йорке назвал первую леди «проституткой», принес извинения супруге президента.

Мелания Трамп также подавала иск в суд в Мэриленде против местного блогера Уэбстера Тарпли, сообщившего о том, что до замужества она якобы подрабатывала в эскорт-услугах. В начале февраля он также согласился извиниться за публикацию и выплатить семье Трампа «существенную компенсацию».

Уроженка Словении Мелания Кнаусс вышла замуж за Дональда Трампа в 2005 году. Она занималась модельным бизнесом с 16 лет. В Университете Словении Мелания получила специальность дизайнера. С 1996 года живет в Нью-Йорке. У супругов Трамп есть 10-летний сын Бэррон.

 
 
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Речь идет о статье, в которой говорилось, что, по слухам, жена Трампа в 1990-х годах, будучи профессиональной моделью, якобы подрабатывала, оказывая эскорт-услуги.

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