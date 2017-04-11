Глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры в Москве со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном «обстоятельными и откровенными». Это был первый визит Тиллерсона в Россию в качестве главы Госдепа.



Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров. Фото: Reuters

Переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве были откровенными и обстоятельными. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров. Пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия 24».

«Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений и для взаимодействия по международным делам», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, на встрече обсуждался широкий круг вопросов, в том числе, ситуация в Сирии. «Затронули инцидент с применением химическим веществ в Идлибе и последовавший за этим удар США», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров призвал к «объективному, непредвзятому и честному расследованию» данного инцидента. По его словам, Россия увидела готовность США поддержать такое расследование.

Также глава МИД России отметил, что у России и США есть общий интерес в достижении политического решения сирийского кризиса.

По словам Лаврова, также на переговорах обсуждалась совместная борьба с международным терроризмом. Глава российского МИДа отметил, что президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова вернуться к применению меморандума с США о предотвращении инцидентов в Сирии. Действие меморандума было приостановлено российской стороной после ракетного удара США по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в Идлибе.