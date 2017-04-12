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Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по химатаке в Сирии
13.04.2017 01:04 — Новости Мира | Tut.by
Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопаснооти ООН по химической атаке в сирийской провинции Идлиб. Итоги голосования в среду, 12 апреля, приводит
Проект документа внесли США, Великобритания и Франция, в нем генсеку организации предлагалось расследовать инцидент с применением химоружия в Хан-Шейхуне.
Против данной резолюции, кроме России, выступила Боливия. Китай воздержался.
Ранее постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр назвал проект резолюции «простым и сбалансированным». Новый вариант почти совпадает с текстом, представленным этими государствами на минувшей неделе, однако не вынесенным на голосование.
В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет. Это было сделано после того, как 4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.
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Проект документа внесли США, Великобритания и Франция, в нем генсеку организации предлагалось расследовать инцидент с применением химоружия в Хан-Шейхуне.
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